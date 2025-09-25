Produsul vizat de alerta ANSVSA este „Salată cu icre de crap cu ceapă”, fabricat de SC Doripesco Prod SRL, ambalat la 190 g. Lotul afectat are codul 05.09.2025/6422497001133, cu termen de valabilitate până la 20.10.2025.

Retragerea a fost declanșată la solicitarea furnizorului, după ce s-a confirmat riscul de contaminare cu Listeria monocytogenes. Această bacterie poate provoca afecțiuni grave, în special persoanelor vulnerabile, cum ar fi femeile însărcinate, copiii mici, vârstnicii și cei cu sistem imunitar slăbit.

Operatorul și retailerul solicită clienților să nu consume produsul din lotul menționat. Acesta trebuie returnat la punctele de vânzare Kaufland sau distrus. Produsele pot fi aduse înapoi în magazine până la data de 05.10.2025, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Reprezentanții Doripesco și Kaufland au transmis scuze clienților pentru neplăcerile create și au subliniat că siguranța alimentară este prioritatea principală. Totodată, aceștia au precizat că monitorizează permanent calitatea produselor puse la vânzare.

Anterior, ANSVSA anunța că mai multe loturi de ouă bio comercializate în rețelele Kaufland și Mega Image au fost retrase de la vânzare. Autoritățile și furnizorul Galina Bio Eggs au confirmat existența unui risc de contaminare cu bacteria Salmonella Typhimurium. Clienții sunt sfătuiți să nu consume produsele, ci să le returneze la magazine sau să le distrugă.

Retragerea este valabilă în perioada 19 septembrie – 5 octombrie 2025 și acoperă întreaga rețea Kaufland, de la București la Cluj, Iași, Timișoara, Constanța, Brașov, Galați sau Oradea. Produsele pot fi returnate la oricare dintre magazinele Kaufland, fără a fi necesar bonul fiscal.

De asemenea, Mega Image a anunțat rechemarea produselor „Nature’s Promise Mega Ouă Bio M 10 bucăți” și „Nature’s Promise Mega Ouă Bio M 6 bucăți”. Loturile vizate sunt identice cu cele de la Kaufland: 0824, 0827, 0831, 0902 și 0907, cu termene de valabilitate cuprinse între 21 septembrie și 5 octombrie 2025.

Clienții care au cumpărat ouă din aceste loturi sunt rugați să nu le consume. Produsele pot fi returnate până la 5 octombrie 2025, fără prezentarea bonului fiscal. Mega Image a transmis că monitorizează permanent calitatea produselor și a cerut scuze pentru situația creată.