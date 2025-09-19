Potrivit anunțului Galina Bio Eggs, rechemarea privește produsul „Ouă de consum cod 0 M”, comercializat în rețeaua Kaufland. Loturile afectate sunt:

0824 – valabilitate 21.09.2025

0827 – valabilitate 24.09.2025

0831 – valabilitate 28.09.2025

0902 – valabilitate 30.09.2025

0907 – valabilitate 05.10.2025

Retragerea este valabilă în perioada 19 septembrie – 5 octombrie 2025 și acoperă întreaga rețea Kaufland, de la București la Cluj, Iași, Timișoara, Constanța, Brașov, Galați sau Oradea. Produsele pot fi returnate la oricare dintre magazinele Kaufland, fără a fi necesar bonul fiscal.

În același timp, Mega Image a anunțat rechemarea produselor „Nature’s Promise Mega Ouă Bio M 10 bucăți” și „Nature’s Promise Mega Ouă Bio M 6 bucăți”. Loturile vizate sunt identice cu cele de la Kaufland: 0824, 0827, 0831, 0902 și 0907, cu termene de valabilitate cuprinse între 21 septembrie și 5 octombrie 2025.

Clienții care au cumpărat ouă din aceste loturi sunt rugați să nu le consume. Produsele pot fi returnate până la 5 octombrie 2025, fără prezentarea bonului fiscal. Mega Image a transmis că monitorizează permanent calitatea produselor și a cerut scuze pentru situația creată.

Atât Kaufland, cât și Mega Image au declanșat rechemarea la solicitarea furnizorului Galina Bio Eggs SRL, după ce testele au indicat un risc de Salmonella Typhimurium. ANSVSA a confirmat pe site-ul instituției decizia, menționând că măsura a fost luată pentru protejarea sănătății consumatorilor.

Clienții care au cumpărat ouă din loturile vizate trebuie să le returneze la magazinele Kaufland sau Mega Image pentru a primi contravaloarea produsului. Returnarea se face fără bon fiscal. O altă opțiune este distrugerea produselor pentru a evita consumul.

Amintim că, inspectorii ANSVSA au derulat controale ample în industria alimentară. Numai în luna august au fost aplicate amenzi de peste 2 milioane de lei, în urma a aproape 9.000 de verificări efectuate la nivel național.

Acțiunile au vizat unități din morărit, panificație, patiserie, producția de băuturi și alte produse de origine vegetală. Inspectorii au verificat igiena spațiilor de lucru, condițiile de depozitare, trasabilitatea și etichetarea produselor, precum și implementarea sistemului HACCP.

În total, au fost aplicate 132 de avertismente și 237 de sancțiuni contravenționale, acolo unde s-au constatat deficiențe grave sau riscuri majore pentru siguranța alimentară. Controalele au făcut parte din Programul Național de Supraveghere și Control pentru anul 2025.