În acest weekend, echipa feminină de baschet 3×3 a Rapidului participă la turneul final World Tour din Shanghai, după un sezon de excepție. La ultima ședință de pregătire din București, jucătoarele au avut parte de un partener neașteptat: chiar președintele clubului, Vlad Andronescu.

Fost baschetbalist de performanță și component al primei echipe românești de 3×3 calificată la World Tour, la Madrid, în 2012, Andronescu a intrat pe teren alături de fete, spre încântarea antrenoarei Seda Erdogan.

„Mereu îi spuneam să vină cu noi la antrenament, dar era foarte ocupat și în sfârșit a găsit puțin timp să se alăture și a fost grozav să-l avem cu noi. S-a mișcat foarte bine. Se vede clar că are un background puternic în baschet și am fost foarte fericite să-l avem alături de noi. L-aș lua 100% în China. Ne lipsește al șaselea jucător, așa că poate fi el” – Seda Erdogan, antrenoare CS Rapid. „S-a descurcat foarte bine, m-au impresionat aruncările lui de la distanță, <<de două puncte>> la baschetul 3×3” – Martyna Petrenaite, jucătoare CS Rapid.

Președintele Rapidului a fost impresionat la rândul său de modul în care echipa s-a prezentat pe tot parcursul sezonului.

„Fetele au făcut o figură foarte frumoasă în acest sezon de World Tour. Sunt foarte ambițioase, se pregătesc foarte bine și avem încredere că putem face un rezultat bun și la acest turneu. Au demonstrat constanță în toate evoluțiile de până acum și își merită locul prin munca depusă zi de zi” – Vlad Andronescu, președinte CS Rapid.

Andronescu a amintit că drumul nu a fost deloc ușor, fiind nevoie de multă convingere pentru a aduce jucătoare de top în proiect.

„Pentru mine baschetul 3×3 e o pasiune. Am și jucat 3×3 și am participat chiar în prima echipă românească, care a fost calificată la un World Tour în 2012, am fost parte din ea și bineînțeles că mi-a plăcut acest lucru și îmi place în continuare. A fost foarte greu să convingem jucătoarele de top să vină la noi, fiind la început proiectul. Multă lume era reticentă, nu știau ce se întâmplă, cine, de unde, cum, dar cred că am reușit să facem o figură frumoasă și să reușim să avem sportive cât mai bune. Consider că este și o strategie, având în vedere că avem posibilitatea de a califica echipa României la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, din 2028. Acesta e unul dintre obiectivele clubului nostru, ca împreună cu Federația Română de Baschet să ajutăm să calificăm echipă la Jocurile Olimpice” – Vlad Andronescu, președinte CS Rapid.

Turneul final de la Shanghai reunește cele mai bune opt formații ale sezonului, iar Rapidul speră să scrie din nou istorie.

„Ne pregătim pentru asta de aproape două luni și jumătate și cred că suntem gata. Abia așteptăm să mergem și să jucăm. La început, ținta noastră era să ne calificăm. Acum, după toate rezultatele bune, așteptările sunt mult mai mari. Vrem să terminăm între primele patru echipe” – Seda Erdogan, antrenoare CS Rapid.

Și Martyna Petrenaite confirmă progresul incredibil făcut în ultimele luni.

„Am muncit o vară întreagă, avem o atmosferă grozavă și o chimie excelentă. Cred că 50% din jocul nostru vine din felul în care ne înțelegem pe teren și în afara lui. Suntem într-un punct foarte bun, dar știm că baschetul are nevoie și de puțin noroc” – Martyna Petrenaite, jucătoare CS Rapid.

Echipa are și un ritual special înaintea meciurilor, care întărește spiritul de grup.

„Nici nu găsesc cuvintele să descriu creșterea în valoare a echipei, pentru că după turneul de la Viena, care a fost primul nostru turneu, totul a devenit incredibil. Nu doar că jucăm baschet, dar am devenit o echipă grozavă, o adevărată familie, iar asta ridică nivelul jocului nostru pe zi ce trece. Sunt foarte fericită de felul în care jucăm acum. Există și un ritual, înainte de meciuri avem un fel de moment electric între noi și fetele au high-five-urile lor speciale. Asta facem înainte să intrăm pe teren. Ba chiar fetele au și o melodie pe care o ascultă, una din 1998, pentru că toate sunt născute în acel an, cu excepția lui Bobar. Dar, sinceră să fiu, nu mai știu cum se numește” – Seda Erdogan, antrenoare CS Rapid.

Despre aventura care urmează în China, opiniile sunt împărțite și în privința gastronomiei locale.

„Îmi place foarte mult, sper să găsim mâncare bună acolo” – Seda Erdogan, antrenoare CS Rapid. „Nu prea îmi place mâncarea asiatică, dar o să găsesc eu ceva de mâncat” – Martyna Petrenaite, jucătoare CS Rapid.

În schimb, când vine vorba despre suveniruri, Martyna știe exact ce contează cel mai mult.