Procurorii DNA din Timişoara l-au audiat vineri pe Sebastian Ioan Hotca, şeful interimar al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. În urma audierilor, anchetatorii au dispus plasarea acestuia sub control judiciar pentru 60 de zile.

Tot la sediul DNA Timişoara s-a prezentat şi un secretar de stat din Ministerul Economiei, care a fost reţinut pentru 24 de ore. Ambii oficiali sunt anchetaţi pentru abuz în serviciu.

Potrivit unor surse judiciare, Sebastian Ioan Hotca este vizat într-o anchetă ce are legătură cu înlocuirea şefului Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Caraş-Severin. Decizia ar fi fost considerată ilegală de către procurori.

În acest context, Hotca a fost pus sub control judiciar, măsură ce îl obligă să respecte o serie de restricţii pe durata investigaţiilor.

Numirea lui Hotca în funcţia de preşedinte interimar al ANPC a venit în luna iulie, după ce premierul Ilie Bolojan l-a demis pe Cristian Popescu Piedone. Decizia a fost luată pe baza documentelor transmise de ANPC şi DNA, care arătau că Piedone nu îşi mai putea exercita atribuţiile de serviciu. Pe lângă acest dosar, în spaţiul public au apărut stenograme care îl vizează pe Cristian Popescu Piedone. Acesta ar fi folosit telefonul şoferului său pentru a contacta reprezentanţii Hotelului Internaţional din Sinaia, informându-i despre un control ANPC şi oferind indicaţii privind modul în care unitatea ar trebui să se pregătească.

Nu este pentru prima dată când Sebastian Ioan Hotca asigură interimatul la conducerea instituţiei. Acesta a ocupat aceeaşi poziţie şi după plecarea lui Horia Constantinescu.

În aceeaşi cauză este cercetat şi Flavius Constantin Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, fost vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi consilier local la Reşiţa.

Conform procurorilor, Nedelcea i-ar fi cerut expres lui Hotca să schimbe conducerea CJPC Caraş-Severin, iar acesta s-ar fi conformat. Oficialul PSD a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând ca instanţa să decidă asupra măsurilor preventive.