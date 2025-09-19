Adrian Negrescu a explicat că principala cauză este creșterea accentuată a prețului la energie, cu peste 50% pentru firme, subiect despre care afirmă că politicienii evită să discute.

Potrivit specialistului, majorarea accizelor, a tuturor taxelor pe business, inclusiv taxa pe stâlp, IMCA, supraimpozitarea profiturilor și taxarea afiliaților, vor genera presiuni suplimentare asupra producătorilor și comercianților, determinându-i să crească prețurile.

Adrian Negrescu susține că în loc să fie lăsați comercianții să concureze prin oferte, promoții și reduceri de prețuri, se adoptă măsuri care, în opinia sa, s-au dovedit ineficiente în ultimii doi ani. El consideră că mulți politicieni care promovează astfel de decizii trăiesc încă cu nostalgia mercurialului din perioada lui Nicolae Ceaușescu.

Guvernul a anunțat anterior concluziile întâlnirii dintre premierul Ilie Bolojan și reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România. În cadrul discuțiilor, retailerii și-au exprimat poziția față de intervenția statului în economie, precizând că, în principiu, nu susțin măsuri precum plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare. Totuși, având în vedere situația actuală, aceștia au confirmat că se vor conforma deciziei Guvernului.

Pe agenda întâlnirii s-a aflat și promovarea produselor românești, atât pe piața internă, cât și pe piețele externe. Retailerii și-au arătat disponibilitatea de a sprijini producătorii locali pentru a putea concura internațional și au subliniat importanța creșterii producției interne de produse alimentare, considerând aceasta esențială pentru consolidarea economiei.