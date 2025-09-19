În cadrul discuțiilor, retailerii și-au exprimat poziția față de intervenția statului în economie, precizând că, în principiu, nu susțin măsuri precum plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare. Cu toate acestea, având în vedere situația actuală, aceștia au confirmat că se vor conforma deciziei Guvernului.

Pe agenda întâlnirii s-a aflat și tema promovării produselor românești atât pe piața internă, cât și pe piețele externe. Retailerii și-au manifestat disponibilitatea de a contribui la sprijinirea producătorilor locali pentru a putea concura pe piețele internaționale. În același timp, au subliniat importanța creșterii producției interne de produse alimentare, considerând că aceasta este esențială pentru consolidarea economiei.

„Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi consultări, la Palatul Victoria, cu reprezentanţii Asociaţiei Marilor Reţele Comerciale din România. În cadrul discuţiilor, reprezentanţii retailerilor au menţionat faptul că, principial, nu sunt de acord cu intervenţia statului în economie, inclusiv prin plafonarea adaosului comercial pentru produsele alimentare, însă ţinând cont de situaţia actuală se vor conforma deciziei Guvernului în această privinţă”, a transmis Guvernul într-un comunicat.

Executivul a transmis că premierul Ilie Bolojan a subliniat necesitatea unei colaborări strânse cu mediul de afaceri în vederea elaborării unor politici publice care să susțină producătorii români. Totodată, prim-ministrul a mulțumit retailerilor pentru proiectele de investiții implementate până acum, dar și pentru contribuția pe care aceștia o aduc la crearea de locuri de muncă și la dezvoltarea economică.

„Reprezentanţii retailerilor şi-au arătat disponibilitatea de a contribui la promovarea producătorilor români pe pieţele externe, în condiţii de competitivitate şi au subliniat necesitatea creşterii producţiei interne de produse alimentare”, arată comunicatul transmis de autorități.

La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat, alături de premierul Ilie Bolojan, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Raul Gutin, precum și consilierul onorific al premierului, Ionuț Dumitru.

Ilie Bolojan a precizat anterior că Guvernul urmează să ia o decizie privind plafonarea TVA la alimente săptămâna viitoare. Premierul a spus că măsura actuală, care expiră la 1 octombrie, a fost prelungită anterior cu trei luni, iar discuțiile din Guvern indicau că această prelungire ar urma să fie ultima.

Bolojan susține că intervențiile directe în piață, cum este plafonarea prețurilor, nu rezolvă problemele de fond, deoarece acestea generează efecte de compensare în alte segmente de produse, companiile fiind tentate să recupereze adaosul pierdut prin creșterea prețurilor altor produse.