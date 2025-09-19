Începând de luni, Banca Naţională a României (BNR) introduce în colecţiile numismatice o monedă comemorativă din argint, dedicată împlinirii a 100 de ani de la naşterea actorului Toma Caragiu.

Conform informaţiilor transmise de Banca Naţională, partea frontală a monedei surprinde o scenă simbolică a artei teatrale, fiind însoţită de inscripţia „ROMÂNIA” în formă de arc, valoarea de „10 LEI”, stema naţională şi anul emiterii, 2025.

Pe verso, moneda înfăţişează portretul lui Toma Caragiu, alături de numele său şi de anii care marchează viaţa sa, 1925–1977.

Fiecare monedă din argint este protejată de o capsulă transparentă din metacrilat și vine însoțită de un pliant informativ, precum și de un certificat de autenticitate, disponibile în română, engleză și franceză. Certificatele de autenticitate poartă semnăturile oficiale ale guvernatorului BNR și ale casierului central, garantând astfel autenticitatea monedelor.

Moneda din argint va fi emisă într-un număr limitat, cu un tiraj de maximum 5.000 de exemplare.

Moneda din argint poate fi achiziționată la prețul de 620 lei, fără TVA, preț care include atât pliantul informativ, cât și certificatul de autenticitate.

Monedele din argint, dedicate centenarului nașterii lui Toma Caragiu, sunt valabile ca mijloc legal de plată pe întreg teritoriul României.

Distribuirea acestor monede în colecţiile numismatice se va face prin intermediul sucursalelor regionale ale BNR din Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş.

La începutul săptămânii, BNR a lansat o monedă din argint cu tema 125 de ani de la nașterea Henriettei Yvonne Stahl.

Partea frontală a monedei înfățișează o compoziție artistică dedicată operelor scriitoarei Henriette Yvonne Stahl, alături de inscripția „ROMÂNIA” în arc de cerc, anul emiterii 2025, stema națională și valoarea nominală de 10 LEI.

Pe verso, moneda îl înfățișează pe scriitoarea Henriette Yvonne Stahl prin portretul său, alături de numele și semnătura acesteia, precum și de anii care i-au marcat viața, 1900–1984.

Fiecare monedă din argint este protejată într-o capsulă transparentă din metacrilat și însoțită de un pliant informativ, precum și de un certificat de autenticitate redactat în română, engleză și franceză, purtând semnăturile guvernatorului BNR și ale casierului central.