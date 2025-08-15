Conform proiectului de lege pus în dezbatere publică, aceștia vor trebui, timp de 12 luni după părăsirea funcției, să depună la Agenția Națională de Integritate (ANI) o declarație publică privind locul de muncă.

Măsura vizează prevenirea conflictelor de interese și va interzice angajarea la companii cu care persoanele respective au avut legături instituționale în perioada mandatului, în lipsa unui aviz favorabil din partea fostei instituții.

Restricțiile pre-angajare vor împiedica, timp de 12 luni de la numire, alegere sau angajare, participarea la acțiuni de supraveghere, control sau încheiere de contracte cu persoane juridice de drept privat unde funcționarul a lucrat în ultimul an anterior ocupării postului, fie remunerat, fie neremunerat.

„Prin restricția pre-angajare se înțelege interdicția impusă de lege persoanelor de la art. 72 alin. (1), ca pe o perioadă de 12 luni de la data numirii, alegerii sau angajării, să exercite activități de supraveghere sau control și să participe la încheierea de contracte, în numele sau pe seama autorității sau instituției publice, cu persoana juridică de drept privat la care a desfășurat o activitate profesională, cu titlu remunerat sau neremunerat, în ultimele 12 luni anterioare numirii, alegerii sau angajării”, arată proiectul de lege publicat pe site-ul Guvernului.

Restricțiile post-angajare vor interzice, timp de 12 luni după plecarea din funcția publică, desfășurarea de activități profesionale la entități private cu care persoana a avut legături profesionale în timpul mandatului.

„Prin restricția post-angajare se înțelege interdicția impusă de lege persoanelor de la art. 72 alin. (1), ca pe o perioadă de 12 luni de la încheierea mandatului sau încetarea funcției sau activității, să exercite anumite activități profesionale, cu titlu remunerat sau neremunerat, la o persoană juridică de drept privat”, mai arată proiectul.

Această obligație include notificarea instituției publice în care a activat și obținerea unui aviz administrativ prealabil pentru orice colaborare profesională, plătită sau voluntară, cu entități private.

Măsura este parte din procesul de aderare a României la OCDE și urmărește consolidarea integrității în sectorul public. Restricțiile au scopul de a preveni influențele nelegitime, folosirea informațiilor privilegiate și fenomenul de „migrație” între sectorul public și privat în interes personal.

„Restricțiile pre și post-angajare reprezintă un instrument esențial în prevenirea conflictelor de interese și a corupției, contribuind la consolidarea integrității în sectorul public. Prin limitarea accesului la funcții publice pentru persoanele care au desfășurat activități incompatibile sau au avut relații contractuale cu instituții vizate, restricțiile pre-angajare previn influențele nelegitime și asigură decizii imparțiale”, este scris în expunerea de motive a proiectului normativ.

Sancțiunile prevăzute de proiect includ amenzi între 20.000 și 100.000 de lei, aplicabile atât persoanei care nu respectă restricțiile, cât și angajatorului care încheie contracte cu aceasta, în ciuda interdicțiilor. Contractele încheiate cu încălcarea prevederilor vor înceta de drept.

„La rândul lor, interdicțiile post-angajare împiedică utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate sau a influenței dobândite în funcție în beneficiul unor interese private, reducând riscul de trafic de influență, favoritism sau „migrație între sectorul public și privat”, se arată în expunerea de motive a proiectului normativ prin care ar urma să fie modificate mai multe legi”, este scris în expunerea de motive.

Categoriile vizate de lege includ membri ai Guvernului, șeful Cancelariei prim-ministrului, secretarii generali și adjuncții acestora, consilierii de stat din cadrul Cancelariei premierului, consilierii prezidențiali și consilierii de stat din cadrul Administrației Prezidențiale.

În plus, se vor supune restricțiilor persoanele implicate în evaluarea ofertelor în proceduri de achiziții publice, funcționarii din instituții care emit autorizații, acreditări sau licențe (cu excepția personalului BNR), precum și juriștii care reprezintă instituții publice în instanță.

„Pe perioada de reflecție, persoanele (…) au obligația să notifice, conform modelului din anexa nr. 3, în prealabil, instituțiile sau autorității publice în care și-au exercitat funcția sau demnitatea publică sau și-au desfășurat activitatea, intenția și să solicite avizul pentru a desfășura o activitate profesională, cu titlu remunerat sau neremunerat, în cadrul unei persoane juridice de drept privat. În sensul prezentei legi, avizul este un act administrativ emis de autoritatea sau instituția publică în cadrul căreia și-au exercitat funcția sau demnitatea sau și-au desfășurat activitatea”, se mai arată în proiectul de lege.

Agenția Națională de Integritate va fi responsabilă cu verificarea respectării acestor restricții, atât din oficiu, cât și în urma sesizărilor motivate. Implementarea legii va necesita crearea unei structuri specializate în cadrul ANI, cu resurse suplimentare umane, financiare și tehnice, precum și investiții în instrumente digitale pentru creșterea eficienței.