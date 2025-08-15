Plafonul CASS pentru activități independente crește de la 60 la 90 de salarii minime
Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică un proiect cu schimbări la taxe și impozite, care fac parte din al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare.
- Pentru cei cu venituri din activități independente, CASS se va calcula la 90 de salarii minime brute (acum e la 60).
- Pentru veniturile din chirii, se va aplica o cheltuială forfetară de 30% din venitul brut anual.
- Proprietarii care închiriază pe termen scurt vor fi obligați să aibă aparat de marcat și să dea bon fiscal.
- Impozitele pe câștigurile la bursă vor crește.
- Capitalul social minim pentru SRL-uri va crește la 8.000 lei.
Veniturile din activități independente pot fi obținute singur sau în asociere și includ: activități de producție, comerț, servicii, profesii liberale (avocat, contabil, medic etc.). Acestea presupun muncă regulată, pe cont propriu, cu scopul de a obține venituri, și trebuie să îndeplinească cel puțin 4 criterii din Codul Fiscal.
Crește impozitarea câștigurilor la Bursă
Ministerul Finanțelor vrea să crească impozitul pe câștigurile de la bursă.
-
Acțiuni (titluri de valoare):
• Dacă le vinzi după mai mult de 1 an – impozit 2% (acum e 1%).
• Dacă le vinzi în mai puțin de 1 an – impozit 4% (acum e 3%).
-
Instrumente financiare derivate:
• Dacă le păstrezi peste 1 an – impozit 2% (acum e 1%).
• Dacă le păstrezi sub 1 an – impozit 4% (acum e 3%).
Noi reguli pentru veniturile obținute din chirii
Ministerul Finanțelor vrea noi reguli pentru cei care închiriază locuințe, inclusiv în regim hotelier.
- Venitul net = venitul total din chirii minus o cheltuială fixă de 30% (nu trebuie dovedită cu acte).
- Impozitul este de 10% din venitul net și este final.
- Nu trebuie ținută evidență contabilă, doar completată partea cu venituri în Registrul fiscal.
- Impozitul se declară prin Declarația Unică, până la termenul legal.
- Dacă închiriezi pe termen scurt (maxim 30 de zile consecutive către aceeași persoană într-un an), trebuie să ai aparat de marcat și să dai bon fiscal.
Ministerul Finanțelor propune reguli pentru a opri golirea firmelor de bani („decapitalizarea”):
- Dacă o firmă împarte dividende trimestrial, nu mai are voie să dea acționarilor sau persoanelor afiliate avansuri sau împrumuturi până nu reglează sumele distribuite.
- Administratorii și acționarii răspund împreună dacă au luat dividende interimare și nu le-au regularizat.
- Amenzi de minimum 5.000 lei pentru firmele care nu respectă regulile.
- Dividendele se pot împărți doar după ce firma își face rezervele legale și acoperă pierderile.
- Dacă activul net al firmei scade sub jumătate din capitalul social, dividendele pot fi împărțite doar după ce se aduce activul net la nivelul minim cerut de lege.
- Dacă activul net rămâne sub limita legală și firma are datorii la acționari din împrumuturi, aceste datorii se pot transforma în acțiuni/părți sociale.