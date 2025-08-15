Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică un proiect cu schimbări la taxe și impozite, care fac parte din al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare.

Pentru cei cu venituri din activități independente, CASS se va calcula la 90 de salarii minime brute (acum e la 60).

Pentru veniturile din chirii, se va aplica o cheltuială forfetară de 30% din venitul brut anual.

Proprietarii care închiriază pe termen scurt vor fi obligați să aibă aparat de marcat și să dea bon fiscal.

Impozitele pe câștigurile la bursă vor crește.

Capitalul social minim pentru SRL-uri va crește la 8.000 lei.

Veniturile din activități independente pot fi obținute singur sau în asociere și includ: activități de producție, comerț, servicii, profesii liberale (avocat, contabil, medic etc.). Acestea presupun muncă regulată, pe cont propriu, cu scopul de a obține venituri, și trebuie să îndeplinească cel puțin 4 criterii din Codul Fiscal.

Ministerul Finanțelor vrea să crească impozitul pe câștigurile de la bursă.

Acțiuni (titluri de valoare) :

• Dacă le vinzi după mai mult de 1 an – impozit 2% (acum e 1%).

• Dacă le vinzi în mai puțin de 1 an – impozit 4% (acum e 3%).

Instrumente financiare derivate:

• Dacă le păstrezi peste 1 an – impozit 2% (acum e 1%).

• Dacă le păstrezi sub 1 an – impozit 4% (acum e 3%).

Ministerul Finanțelor vrea noi reguli pentru cei care închiriază locuințe, inclusiv în regim hotelier.

Venitul net = venitul total din chirii minus o cheltuială fixă de 30% (nu trebuie dovedită cu acte).

Impozitul este de 10% din venitul net și este final.

Nu trebuie ținută evidență contabilă, doar completată partea cu venituri în Registrul fiscal.

Impozitul se declară prin Declarația Unică, până la termenul legal.

Dacă închiriezi pe termen scurt (maxim 30 de zile consecutive către aceeași persoană într-un an), trebuie să ai aparat de marcat și să dai bon fiscal.

Ministerul Finanțelor propune reguli pentru a opri golirea firmelor de bani („decapitalizarea”):