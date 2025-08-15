Casa Națională de Pensii Publice a transmis un comunicat oficial prin care clarifică situația pensionarilor care încasează atât pensia, cât și indemnizația de handicap. Această precizare vine ca răspuns la numeroase întrebări legate de aplicarea noilor reglementări fiscale și de modul în care acestea afectează persoanele cu dizabilități.

Conform informațiilor furnizate de reprezentanții instituției, persoanele care beneficiază de indemnizație de handicap rămân exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) doar în ceea ce privește suma primită ca indemnizație, în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006.

În cazul în care veniturile din pensie ale acestor persoane depășesc plafonul de 3.000 de lei pe lună, diferența care depășește acest prag devine supusă aplicării CASS.

Conform noilor reglementări, cota contribuției de asigurări sociale de sănătate este de zece procente din suma care depășește pragul stabilit.

Aceasta înseamnă că pensionarii cu venituri mai mari decât plafonul stabilit vor plăti contribuția doar pentru partea de pensie care depășește 3.000 de lei, iar indemnizația de handicap nu este inclusă în calcul.

Reprezentanții Casei Naționale de Pensii Publice explică faptul că aceste măsuri se bazează pe prevederile Legii nr.141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, coroborate cu dispozițiile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Astfel, excepția de la plata CASS se aplică strict veniturilor primite conform Legii nr.448/2006, respectiv indemnizației de handicap, iar orice alt venit, inclusiv pensia, este supus normelor generale privind contribuțiile sociale.

„Având în vedere prevederile Legii nr.141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, coroborate cu cele ale Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, persoanele cu handicap sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate doar pentru veniturile obținute în baza Legii nr.448/2006, respectiv indemnizația de handicap. Pe cale de consecință, dacă veniturile din pensie ale acestor persoane depășesc cuantumul de 3.000 de lei, diferența peste acest plafon este supusă aplicării cotei de 10% reprezentând contribuție de asigurări sociale de sănătate”, precizează reprezentanții Casei Naționale de Pensii.

Instituția subliniază că scopul acestor precizări este informarea corectă și completă a publicului, pentru ca pensionarii și persoanele cu dizabilități să fie conștiente de obligațiile fiscale și să evite eventualele neînțelegeri sau penalități. În plus, reprezentanții CNPP transmit că respectarea legislației în vigoare asigură echitatea sistemului și menținerea stabilității fondurilor destinate pensiilor și serviciilor sociale.

Conform noilor măsuri adoptate de Guvern, începând cu data de 1 august, pensionarii care încasează lunar sume mai mari de 3.000 de lei vor fi obligați să achite contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru partea de venit care depășește acest prag.

Astfel, dacă un pensionar primește, de exemplu, 3.500 de lei din pensie, CASS va fi aplicată doar asupra diferenței de 500 de lei, la o cotă de zece procente, iar indemnizația de handicap nu va fi afectată de această obligație fiscală.