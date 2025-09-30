Europa Centrală și de Est se pregătește pentru primul val de frig important al acestei toamne, cu temperaturi care pot fi cu până la 15 grade mai scăzute decât media perioadei, vânturi puternice și ninsori la munte. România va resimți, de asemenea, această schimbare bruscă: maximele nu vor depăși 12 °C, minimele pot ajunge la 0 °C sau chiar mai jos în zonele depresionare, iar la altitudini mari va continua să ningă abundent.

România intră, odată cu începutul lunii octombrie, într-un val de frig considerat cel mai intens al toamnei 2025. Temperaturile vor fi mult sub normal, cu maxime frecvent între 8 și 12 °C și minime ce pot atinge 0 °C sau mai puțin în depresiuni. La munte, ninsorile vor fi prezente, mai ales în Carpații Orientali și Meridionali, iar bruma și înghețurile timpurii sunt foarte probabile în regiunile centrale și estice.

Frigul afectează nu doar România, ci întreaga Europă Centrală și de Est, potrivit Severe Weather. Un blocaj atmosferic puternic situat deasupra nordului continentului determină deplasarea maselor de aer rece din Rusia către vest și sud. Rezultatul este o invazie polară care se extinde din estul Europei către Balcani, Alpi și Marea Mediterană. Scăderea de temperatură va fi abruptă și accentuată.

De joi până sâmbătă, valorile termice vor fi cu 8–12 °C mai mici decât mediile climatologice, iar în anumite zone diferența va depăși 15 °C. Este cel mai puternic episod rece de până acum în această toamnă. Țările cele mai afectate vor fi Germania, Polonia, Austria, Slovacia, Ungaria, Cehia, Croația, Slovenia și statele balcanice. Minimele vor atinge sau chiar coborî sub 0 °C, marcând primele brume și înghețuri extinse. În regiunile montane înalte, cum sunt Alpii și masivele din Bosnia și Muntenegru, temperaturile vor ajunge până la –6 °C, iar la altitudini de peste 2.500 m se pot înregistra chiar –10 °C.

Diferențele mari de presiune între Balcani și Mediterană vor genera vânturi puternice de tip Bora, cu rafale ce pot depăși 120 km/h pe coasta Adriaticii și în sudul Italiei. Vântul va intensifica senzația de frig, făcând ca temperaturile resimțite să scadă până la –10 °C.

În Balcanii de vest, stratul de zăpadă ar putea ajunge la 50 cm în doar câteva zile, iar ninsoare este posibilă și în Alpi și în Carpați. În România, precipitațiile mixte și ninsorile vor apărea la altitudini mari, mai ales în Carpații Meridionali și Orientali. Meteorologii atrag atenția că valul rece este neobișnuit de puternic pentru începutul lui octombrie, cu temperaturi care, în anumite zone, nu au mai fost atât de scăzute de zeci de ani. Totuși, prognozele pentru săptămâna viitoare indică o posibilă încălzire rapidă, pe măsură ce aerul cald de origine atlantică va reveni peste continent.

Până atunci însă, România și mare parte din Europa se confruntă cu un episod autentic de toamnă: frig, vânt puternic, brumă și primele ninsori consistente ale sezonului.