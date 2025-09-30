Fostul ministru al Economiei susține că, în loc să reducă cheltuielile, executivul a ales din nou să le majoreze. Printre beneficiarii principali ai rectificării se numără firmele cu contracte în cadrul programelor PNDL și Anghel Saligny, pentru care s-a alocat suplimentar suma de 2,5 miliarde de lei. Aceste companii au fost tratate ca o prioritate în cadrul rectificării.

Alte fonduri suplimentare au mers către partidele politice. Sumele destinate acestora au crescut cu 169 de milioane de lei, în timp ce subvenția anuală a rămas neatinsă, deși premierul anunțase anterior că va fi redusă. Motivul menținerii nivelului actual ar fi problemele financiare ale PNL. Banii suplimentari reprezintă rambursări din campania electorală prezidențială, ceea ce arată că și această alocare a fost tratată cu prioritate.

Năsui a atras atenția și asupra creșterii fondurilor pentru pensiile speciale. În timp ce pensiile obișnuite au scăzut, suplimentările pentru categoriile privilegiate din mai multe instituții continuă, ceea ce ar fi putut fi cel puțin limitat pentru a transmite un semnal pozitiv către populație.

„Ce trebuie să știm despre rectificarea bugetară: Din păcate, guvernul crește în continuare cheltuielile. Ar fi trebuit să scadă, dar e greu pentru politicieni să taie de la ei. Firmele de partid sunt printre cele mai mari câștigătoare din rectificare. Pentru firmele cu contracte pe PNDL/Anghel Saligny se alocă suplimentar 2.5 miliarde de lei. Au fost prioritare la această rectificare. Banii pentru partide cresc și ei cu încă 169 milioane de lei. Subvenția pentru partide rămâne neatinsă, deși premierul s-a lăudat că o va reduce (nu o va face pentru că PNL are probleme de bani). Banii suplimentari reprezintă rambursări din campania electorală prezidențială. Iarăși a fost o prioritate la rectificare”, a scris Năsui pe Facebook.

În opinia sa, rectificarea bugetară perpetuează un ciclu dăunător: cheltuielile statului cresc, apoi se invocă problema deficitului, iar în final se majorează taxele. Primele două pachete de măsuri fiscale recente au crescut deja taxele, iar acum, odată ce la buget intră bani suplimentari, guvernul alege să mărească din nou cheltuielile.

Claudiu Năsui consideră că, în lipsa resurselor financiare, cheltuielile ar trebui reduse. El susține că premierul Ilie Bolojan ar fi trebuit să transmită această poziție președinților partidelor din coaliție, dar în schimb a continuat politica de majorare a cheltuielilor, sprijinită de noile creșteri de taxe care aduc venituri suplimentare pe termen scurt.

„Pensiile speciale din multiple instituții sunt suplimentate. În timp ce pensiile românilor simpli au scăzut, poate ar fi fost un semnal bun măcar o limitare a acestor pensii speciale. Cel mai grav, eternul ciclu continuă: mai întâi creștem cheltuielile, după care ne văităm de deficit, după care creștem taxele. Primele două pachete de măsuri au crescut taxele. Acum că are statul bani, ajungem la faza de creșteri de cheltuieli. Asta face această rectificare. Dacă n-ai bani, nu-i cheltui. Asta trebuia să le zică domnul Bolojan președinților partidelor din coaliție. Din păcate a mers în continuare pe calea creșterii cheltuielilor, mai ales că a crescut recent taxele, deci măcar pe termen scurt, intră niște bani”, a conchis fostul ministru.

