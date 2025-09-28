Nicușor Dan a precizat că rectificarea bugetară va fi principalul subiect de discuție săptămâna viitoare, pentru a asigura funcționarea normală a statului și a menține încrederea creditorilor.

Rectificarea bugetară va crește deficitul la 8,4% și va adăuga 25 de miliarde de lei la cheltuieli, conform planului politic deja conturat. Nicușor Dan a subliniat că trebuie să fie evaluate atât efectele directe asupra populației, cât și stabilitatea macroeconomică, și a precizat că nu se pune problema unei noi creșteri a TVA.

„Să discutăm mai puțin despre demisii. Ce se întâmplă este că acest guvern are trei luni și a luat o serie de măsuri care au fost adoptate prin consens. Este normal să existe nemulțumiri, pentru că atunci când lucrează împreună oameni foarte diferiți apar și diferențe de opinie. Important este că, în momentul de față, guvernul funcționează”, a spus /Nicușor Dan.

Șeful statului a menționat că mai există loc pentru reforme, dar acestea nu trebuie să însemne taxe suplimentare, iar stabilitatea pentru 2026 este deja apreciată de partenerii internaționali.

„Discuția cea mai importantă din săptămâna viitoare este despre rectificarea bugetară. Trebuie să dăm un semnal oamenilor care ne-au împrumutat bani – și sunt mulți – că suntem serioși. Rectificarea va fi agreată săptămâna aceasta, iar proiectul legii bugetului pentru 2026 va fi elaborat în noiembrie. Acestea sunt argumente clare pentru a arăta că suntem pe direcția corectă de stabilitate”, a mai spus el.

În ceea ce privește planul Guvernului de reducere a aparatului administrativ cu 13.000 de posturi, Nicușor Dan a confirmat consensul asupra necesității reorganizării și a subliniat că dialogul dintre partidele din coaliție rămâne civilizat, în ciuda opiniilor divergente.

„În prezent, va exista o rectificare care să asigure funcționarea normală a statului, cu o creștere a deficitului la 8,4% și un plus de 25 de miliarde de lei la cheltuieli. În linii mari, înțelegerea politică este deja conturată. (…) Cel mai important sunt două componente: impactul asupra oamenilor – și acesta există –, dar și stabilitatea financiară. Aici trebuie mereu să privim spre trecut. Recent, cele trei mari agenții de rating ne-au păstrat recomandarea de investiții. Măsurile luate deja asigură stabilitatea pentru 2026. Mai este loc de reforme, sper să nu însemne taxe, dar, pentru punctul în care ne aflăm și ținând cont că acest guvern are doar trei luni, toți partenerii noștri apreciază că ne-am stabilizat pentru momentul actual. Nu s-a pus problema unei noi creșteri a TVA. Toți românii văd și simt că avem un aparat, atât central, cât și local, în care există poziții ocupate în plus. Cum se va întâmpla asta și în cât timp – este o discuție între partide. Sunt opinii diferite, dar eu apreciez că aceste discuții la nivel de lideri sunt absolut civilizate. Există membri de partid mai exuberanți care atacă partidele din coaliție, dar la nivel de conducere dialogul este foarte așezat”, a conchis șeful statului.

Acesta a fost întrebat și dacă susține varianta premierului sau pe cea a PSD. Șeful statului a remarcat existența unor „opinii diferite” între partenerii de guvernare și a evitat să încline public balanța într-o direcție sau alta. Totodată, Nicușor Dan a apreciat tonul dialogului dintre liderii coaliției.

Șeful statului a făcut o distincție între poziționările „exuberante” ale unor membri de partid și dialogul de la vârf.