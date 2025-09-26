Întrebat joi seară, la Digi24, dacă și-a făcut planuri de nuntă, Nicușor Dan a declarat că este „o chestiune personală” și că, atunci când va avea loc, va fi „o perioadă extrem de intimă și personală”.

Moderatorul a dorit să afle dacă publicul va afla despre eveniment doar după ce acesta va avea loc, iar Nicușor Dan a confirmat acest lucru. Jurnalistul a continuat, întrebând dacă această decizie a fost luată împreună cu partenera sa, iar edilul a explicat că există foarte multe hotărâri asupra cărora nu este nevoie să se consulte, deoarece gândesc în mod similar.

”Şi nu vom şti decât după ce s-a întâmplat?”, a întrebat moderatorul. ”Da”, a răspuns preşedintele. ”Ok. Ăsta e consemnul clar? Asta e o decizie pe care aţi luat-o cu doamna?”, a insistat jurnalistul. ”Sunt foarte, foarte multe decizii pe care nici nu trebuie să ne consultăm pentru că gândim absolut la fel”, a răspuns Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan a spus de ces nu a participat la Adunarea Generală a ONU Președintele Nicușor Dan a explicat, în legătură cu absența sa de la Adunarea Generală a ONU, la care au participat numeroși lideri mondiali, că a considerat mai util să rămână în țară. El a precizat că România a fost reprezentată la reuniune de ministrul de Externe, Oana Țoiu, cu care s-a consultat înainte de plecarea acesteia. ”Tot timpul e un calcul de oportunitate. România a fost prezentă, a avut o delegaţie condusă de doamna ministru de Externe. În toate secţiunile acestei conferinţe, România şi-a exprimat punctul de vedere. Evident că ne-am consultat înainte ca delegaţia să plece, am avut o dezbatere internă”, a explicat preşedintele Nicuşor Dan.

Referindu-se la prezența altor șefi de stat la reuniune, în timp ce el a lipsit, Nicușor Dan a explicat că unii dintre aceștia se află în funcție de trei sau chiar cinci ani și că țările lor se confruntă cu probleme legate de deficit mult mai reduse decât cele ale României.

”Să mergi cinci-şase zile să lipseşti din ţară… Am considerat că e mai util să fiu prezent aici în perioada asta”, a adăugat Nicuşor Dan.

Când a fost întrebat despre principalele chestiuni interne pe care le-a gestionat în țară, Nicușor Dan a menționat că a organizat o ședință de coaliție, a purtat discuții cu investitori prezenți în România pentru a aborda atât divergențe, cât și oportunități de investiții, a participat la o ședință CSAT și a analizat mai multe legi care necesitau promulgare sau transmitere.