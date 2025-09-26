Un studiu realizat pentru ING Bank evidențiază că femeile joacă un rol tot mai important în peisajul antreprenorial din România, nu doar ca prezență, ci și prin performanțele financiare pe care le obțin.

Conform analizei, 43% dintre companiile românești cu o cifră de afaceri de peste 100.000 de lei în 2024 au în structura lor cel puțin o femeie acționar, ceea ce înseamnă peste 170.000 de afaceri la nivel național. Mai mult, una din patru companii este deținută integral de femei, arată studiul „She’s Here”.

Profitabilitatea este capitolul unde antreprenoarele din România se remarcă cel mai mult. Companiile deținute 100% de femei au înregistrat o rată a profitului de 12,3%, depășind semnificativ media națională de 10,2% și performanțele companiilor mixte sau conduse de bărbați. Studiul a analizat exclusiv companiile cu venituri anuale mai mari de 100.000 de lei, asigurând o imagine relevantă asupra mediului de business activ.

Luana Sorescu, Head of Easy Banking la ING Bank România, a subliniat că datele confirmă potențialul extraordinar al femeilor antreprenoare și a precizat că misiunea băncii este să le sprijine prin creșterea încrederii și prin oferirea de soluții pentru dezvoltarea afacerilor lor.

În acest context, ING Bank și Visa derulează programul „She’s Next”, desfășurat împreună cu Impact Hub Bucharest, prin care se oferă granturi în valoare totală de 60.000 de euro, mentorat personalizat, coaching de grup, vizibilitate și acces la o comunitate de sprijin.

Înscrierile sunt deschise până pe 22 octombrie 2025, fiind eligibile afacerile deținute în proporție de minimum 51% de femei și cu cel puțin un an de activitate.

„Am demarat acest studiu pentru a marca cea de-a doua ediție a She’s Next, program dedicat femeilor antreprenoare din România, oferit de ING Bank și Visa, în colaborare cu Impact Hub Bucharest. Înscrierile în programul She’s Next au început deja și durează până pe 22 octombrie 2025. Accesul este deschis tuturor afacerilor cu peste un an de activitate și care sunt deținute în majoritate de femei (cel puțin 51%). Acestea pot câștiga granturi în valoare totală de 60.000 de euro și mentorat 1 la 1, coaching de grup, expunere și vizibilitate pentru afacerea lor, dar și acces într-o comunitate gata să le susțină cu idei și soluții. Rezultatele studiului nostru ne arată clar că femeile antreprenoare au un potențial extraordinar de creștere și de profitabillitate, așadar rolul nostru este să le însoțim și să le sporim încrederea în drumul pe care și l-au ales”, a explicat Luana Sorescu.

Analiza arată și o distribuție geografică interesantă a antreprenoriatului feminin. Dolj (46,6%), Constanța (46,1%) și Hunedoara (46%) ocupă primele locuri în topul județelor cu cel mai mare procent de companii cu acționariat feminin. Urmează Bacău, Neamț și Gorj, fiecare cu procente apropiate de 45,7%.

Capitala este de asemenea un hub important, găzduind peste 33.000 de companii cu acționariat feminin, ceea ce reprezintă o cincime din totalul național. Clasamentul este completat de județele Argeș, Prahova și Caraș-Severin.

La nivelul celor mai mari afaceri, datele arată că 46 dintre companiile din Top 300 au acționariat majoritar feminin, iar 17 sunt deținute în totalitate de femei. În plus, 22 dintre acestea se află în topul celor mai mari 50 de companii din România în funcție de cifra de afaceri, confirmând nu doar prezența, ci și puterea economică a antreprenoarelor.

Conform studiului, companiile cu acționariat feminin au generat aproape 40% din totalul cifrei de afaceri realizate în 2024 de firmele românești, însumând 482,2 miliarde de lei. Veniturile acestora au crescut cu 13,3% față de anul precedent, continuând trendul pozitiv început în 2023, când se înregistrase o majorare de 15,1% față de 2022.

În privința profitului, companiile cu acționariat feminin și mixt au contribuit cu 40,2% la profitul total raportat, iar cele deținute integral de femei au adus 15,4% din această sumă.

Cele mai multe dintre afacerile deținute de femei activează în comerț, consultanță fiscală și de management, servicii administrative și suport, asistență medicală specializată și stomatologie, dar și în construcții, transport și inginerie. Această diversitate confirmă că femeile nu se limitează la industriile tradițional asociate antreprenoriatului feminin, ci își extind prezența în sectoare cu impact economic puternic.

Ilinca Păun, fondatoarea Bravva Capital, companie ce a dezvoltat comunitățile Bravva Angels & Bravva Female Founders și a realizat acest studiu, a declarat că datele obținute demonstrează dimensiunea și calitatea contribuției femeilor la economia românească, companiile conduse de acestea dovedind că sunt profitabile și reziliente chiar și într-un mediu economic volatil.

„Studiul She’s Here confirmă rolul fundamental al femeilor antreprenor în mediul de afaceri din România. Cu sprijinul valoros al echipei Termene.ro, am reușit să extragem date care arată nu doar dimensiunea fenomenului – aproape jumătate din companiile din România având acționariat feminin – ci și calitatea acestui impact, companiile conduse de femei demonstrând în rezultate că sunt profitabile și rezilient”, afirmă Ilinca Păun.

Platforma dedicată programului „She’s Next” poate fi accesată chiar aici.

Studiul “She’s Here”, realizat de de Bravva Capital pentru ING Bank, cu sprijinul Termene.ro, include o analiză cantitativă realizată pe baza datelor colectate de Termene.ro.

Baza de companii analizate include 401.404 companii cu o cifră de afaceri de peste 100.000 lei ( aproximativ 20.000 euro), având acționari persoane fizice din România.

Studiul a cuprins analiza companiilor pe mai multe segmente: structura acționariatului, codurile CAEN, indicatori privind cifra de afaceri, profitul și numărul angajaților în perioada 2022 – 2024, precum și realizarea unor Top 50 și Top 300 companii după venituri.