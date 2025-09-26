La conferința despre politici progresiste, care va avea loc astăzi, 26 septembrie, premierul Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Keir Starmer, va pune accent pe nevoia unor instrumente moderne care să ajute statul să gestioneze mai bine imigrația, în linie cu așteptările alegătorilor.

Printre ideile propuse se află „cardul britanic”, un tip de identitate digitală ce ar urma să fie folosit pentru verificarea dreptului de muncă, accesul la servicii sau închirierea unei locuințe. Keir Starmer a arătat că un astfel de card ar putea „avea un rol important” în descurajarea migrației ilegale spre Regatul Unit.

Guvernul de la Londra analizează, încă din luna iunie, mai multe propuneri privind cardurile digitale, nu doar pentru controlul imigrației, ci și pentru a preveni exploatarea prin muncă sau fraudele legate de chirii.

Ideea se bazează pe un raport al think tank-ului Labour Together, care a recomandat introducerea unui sistem numit BritCard. Potrivit raportului, acest card ar putea ajuta la urmărirea celor care rămân în țară după expirarea vizei. Documentul arată că aproape jumătate dintre persoanele respinse la azil în ultimii 14 ani se află încă pe teritoriul britanic.

Potrivit consilierului special al secretarului pentru tehnologie Liz Kendall, care este, totodată, autorul raportului, BritCard ar face mult mai dificilă încălcarea regulilor privind munca și închirierea și mult mai ușoară identificarea și pedepsirea angajatorilor ilegali care exploatează lucrătorii. BritCard ar urma să fie un document digital, gratuit și sigur, stocat pe telefon prin aplicația gov.uk Wallet, care ar fi redenumită pentru acest scop. Verificarea lui ar putea fi făcută de angajatori, autorități, bănci și proprietari, printr-o aplicație de scanare gratuită.

„O societate progresistă poate funcționa numai dacă avem frontiere semnificative. BritCard ar face mult mai dificilă încălcarea regulilor privind munca ilegală și închirierea ilegală și mult mai ușoară identificarea și pedepsirea angajatorilor și proprietarilor ilegali care exploatează lucrătorii”, a declarat autoarea raportului, Kirsty Innes.

Introducerea unui astfel de sistem ar necesita o lege nouă și este posibil să întâmpine opoziție din partea organizațiilor care apără drepturile civile.

Totuși, oficialii britanici de la Downing Street spun că opinia publică s-a schimbat față de perioada în care planurile asemănătoare ale fostului prim-ministru Tony Blair, din anii 2000, au fost abandonate din cauza criticilor.