Abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun. Milioane de oameni din Regatul Unit ar putea fi eligibili pentru asistență suplimentară, inclusiv abonamente gratuite pe autobuz și reduceri importante la călătoria cu trenul.

În Regatul Unit, există numeroase scheme concepute pentru a face transportul public mai accesibil persoanelor în vârstă. Cu toate acestea, cerințele de eligibilitate pot diferi, în special în funcție de vârsta necesară pentru a se califica la anumite programe, scrie site-ul LancsLive.

De exemplu, vârsta eligibilă pentru un abonament gratuit pe autobuz sau alt mijloc de transport în comun poate varia foarte mult, în funcție de locuința din Anglia, Scoția sau Țara Galilor.

În Anglia, persoanele în vârstă devin eligibile pentru un abonament de autobuz gratuit atunci când împlinesc vârsta pensiei de stat, de 66 de ani, valabil atât pentru bărbați, cât și pentru femei.

Prin urmare, cei născuți în 1959 sunt eligibili pentru abonamentul de autobuz gratuit în acest an.

Când se aplică, este posibil să se solicite o fotografie tip pașaport, precum și un document care să ateste vârsta și reședința. Acestea pot include:

Abonament TV

Certificat de naștere

Pașaport

Factură actuală pentru impozitul pe consiliu

Permis de conducere

Cei care locuiesc în Scoția, Țara Galilor sau Irlanda de Nord, pot accesa călătoria gratuită cu autobuzul chiar mai devreme. În Scoția, călătoriile cu autobuzul la preț redus sunt disponibile de la 60 de ani, fiind accesibile prin intermediul Cardului Național de Drepturi, care permite călătoria gratuită cu autobuzul în Scoția.

Cu toate acestea, este important de reținut că tariful redus pentru călătoriile scoțiene este aplicabil numai serviciilor de autobuz locale și pe distanțe lungi înregistrate.

Prin urmare, anumite servicii cu tarif premium, tururi, excursii și servicii de închiriere pentru grupuri nu sunt incluse în schemă.

În Irlanda de Nord, călătoriile gratuite sunt accesibile tuturor persoanelor cu vârsta de 60 de ani și peste, cu un card SmartPass.

În Țara Galilor, puteți obține un abonament de autobuz odată ce împliniți vârsta de 60 de ani.

Pentru cei care locuiesc în Londra, călătoria gratuită cu autobuzul, metroul și alte mijloace de transport este disponibilă de la vârsta de 60 de ani, dar este limitată.

La împlinirea vârstei de 60 de ani, persoanele din Anglia, Scoția și Țara Galilor pot beneficia de o reducere substanțială la cheltuielile de călătorie cu trenul cu un card Senior Railcard.

Acest card ar putea economisi persoanelor în vârstă, în medie, 96 de lire sterline anual.

Pentru a aplica, este avea nevoie de un act de identitate valid, cum ar fi permisul de conducere, ca dovadă a vârstei. Cererile pot fi depuse fie prin intermediul site-ului oficial Senior Railcard, fie la o casă de bilete din stație cu personal.