Capitala rămâne în urma Clujului și a Brașovului în clasamentul prețurilor la locuințe, deși ritmul de creștere din ultima perioadă a fost semnificativ. În timp ce cumpărătorii din București trebuie să scoată din buzunar peste 100.000 de euro pentru un apartament cu două camere, în Cluj și Brașov costurile sunt și mai mari, potrivit Indicelui Imobiliare.ro.

În prezent, media pentru apartamentele din București este de 2.102 euro/mp util, ceea ce înseamnă circa 109.300 de euro pentru o locuință cu 2 camere. Numai în luna august prețurile au crescut cu 2%, semn al unei presiuni constante din partea cererii.

Diferența dintre apartamentele vechi și cele noi rămâne relevantă:

2.072 euro/mp util pentru apartamentele vechi, aflate în blocuri construite înainte de 1990, după o creștere spectaculoasă de 18% față de anul trecut.

2.284 euro/mp util pentru locuințele finalizate în ultimii 5 ani, unde prețurile au urcat doar cu 1% în ultima lună, dar rămân mai ridicate decât cele ale blocurilor vechi.

Clujul domină în continuare piața imobiliară la nivel național. Media cerută de proprietari și dezvoltatori este de 3.147 euro/mp util, echivalentul a 163.600 de euro pentru un apartament cu 2 camere.

Orașul universitar și centru IT a devenit un pol de atracție atât pentru investitori, cât și pentru tinerii profesioniști, ceea ce explică presiunea asupra pieței rezidențiale. Totuși, timpul necesar pentru a găsi un cumpărător este mai lung: 78 de zile, în medie, până la finalizarea unei tranzacții.

Orașul de la poalele Tâmpei urcă în clasament, depășind Capitala la nivelul prețurilor. Proprietarii cer în medie 2.187 euro/mp util, ceea ce înseamnă aproximativ 113.700 de euro pentru un apartament de 52 mp cu 2 camere.

Brașovul a câștigat teren datorită turismului, dezvoltării infrastructurii și relocărilor de companii. Chiar și așa, apartamentele se vând în 62 de zile, un interval mai lung decât în București, dar mai scurt decât în Cluj.

Deși Bucureștiul ocupă abia locul trei în top, apartamentele din Capitală se tranzacționează cel mai rapid: în 47 de zile, în medie. Factorii care explică această viteză:

populația mult mai numeroasă decât în Cluj sau Brașov;

mobilitatea mai mare pe piața muncii;

oferta diversificată, care atrage atât cumpărători locali, cât și investitori din alte zone.

Comparativ cu anul 2015, când în București se plăteau în jur de 1.100–1.200 euro/mp util, prețurile s-au aproape dublat. În Cluj, saltul este și mai spectaculos: de la 1.200–1.300 euro/mp acum opt ani la peste 3.100 euro/mp în prezent.

Specialiștii avertizează că această evoluție depășește cu mult ritmul de creștere al veniturilor. Dacă salariul mediu net în București este de aproximativ 5.500 lei (circa 1.100 euro), un apartament de două camere echivalează cu 8 ani de muncă, fără cheltuieli. În Cluj, aceeași locuință reprezintă echivalentul a 12–13 ani de venituri medii.

Problema stabilirii unui preț realist rămâne una centrală. Vânzătorii riscă să piardă bani dacă listează locuința la o valoare prea mare și sunt forțați să negocieze ulterior, iar cumpărătorii se tem să nu plătească peste valoarea reală a apartamentului.

Pentru a evita astfel de situații, Imobiliare.ro oferă instrumentul prețExpert, prin care proprietarii și cumpărătorii pot afla rapid valoarea estimată a unei locuințe. Serviciul generează un raport complet cu:

analiza comparativă a ofertelor din zonă;

evoluția pieței la nivel local;

recomandări privind prețul optim de listare.

Primele cinci evaluări sunt gratuite, iar raportul este livrat direct prin email.