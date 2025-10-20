Într-un dialog cu Mihai Morar, jurnalistul Mihai Tatulici a vorbit despre un moment care i-a adus multe aplauze, respectiv critici: discuția pe care a avut-o în urmă cu câteva luni cu Călin Georgescu.

Tatulici a explicat că reacția sa spontană, atunci când i-a spus lui Georgescu că „nu și-a luat pastilele”, a fost una instinctivă, generată de ceea ce a considerat a fi o lipsă totală de logică și de rațiune în discursul interlocutorului.

Mihai Tatulici e explicat spus că, în momentul în care se confruntă cu idei absurde — precum cea potrivit căreia limba română ar fi inventat limba latină — reacționează natural, deoarece nu poate accepta asemenea „forme de nebunie”.

În cadrul podcastului „Fain & Simplu”, jurnalistul a analizat și modul în care Călin Georgescu a cucerit milioane de români, fiind aproape de a ajunge președintele României. Tatulici a spus că este periculos atunci când astfel de idei, ambalate într-o retorică mesianică și un aspect carismatic, pot influența masele.

„Sunt milioane de tembeli care abia așteaptă să se îndrăgostească de ceva care n-are nicio justificare”, a spus el, adăugând că fenomenul este amplificat de dependența de rețelele sociale și de nevoia de a crede în salvatori falși.

Mihai Morar a completat că acest tip de fascinație față de figuri șarmante și salvatoare apare frecvent la persoane traumatizate, care tind să repete același tipar distructiv, comparabil cu o relație toxică.

Tatulici a continuat analiza, afirmând că societatea românească se confruntă cu o criză de identitate și loialitate, menționând și că o parte semnificativă a populației, inclusiv cei care au părăsit țara, au votat la alegeri „în disprețul limbii și al părinților lor”.

Mihai Morar: Nu v-ați temut să-i spuneți lui Călin Georgescu că nu și-a luat pastilele? Mihai Tatulici: Nu, eu am reacționat strict intuitiv, m-au întrebat foarte mulți și pe stradă și la piață… cum am intuit eu? Am intuit, n-am alt motiv. Dacă mă întâlnesc cu lipsa de logică și cu o formă de nebunie, eu reacționez natural. Stai măi frate, tu imi spui mie ca filolog că limba română a inventat limba latină? Pleacă de-aici, nu ți-e jenă puțin? Nu te gândești, dacă ești un om normal și mai candidezi și la președinție, că toate tâmpeniile astea pe care le debitezi sunt drog! Dacă-i mai pui și puțin mesianism, mai adaugi un costum frumos care stă bine pe el… și are un aspect bunicel, șarmant. Dai lovitura! Sunt milioane de tembeli care abia așteaptă să se îndrăgostească de ceva care n-are nicio justificare, pentru că trăim într-o lume în care amorul ăsta pornit din rețelele sociale a devenit boală. Mihai Morar: Te îndrăgostești de obicei de astfel de persoane șarmante, salvatori, Mesii, atunci când ești foarte traumatizat și riști să cazi în aceeași traumă ca într-o relație de dragoste. Ai fost într-o relație toxică, ai ieșit și ești foarte tentat să intri într-o altă relație în care vei da peste același nenorocit, cu mască de salvator. Mihai Tatulici: E mai rău, există o etapă și mai rea. Dumneavoastră vă imaginați, că noi suntem obligați acum, dacă am face sociometrie sau sociologie din asta mai serioasă, chiar și un pic de antropologie, că noi avem de pus deoparte o populație minoritară maghiară și câteva milioane de români care și-au tăiat pașapoartele. Care au votat în disprețul țării lor, al limbii lor, al părinților lor. De unde-i asta?

Reamintim că, în urmă cu câteva luni, Mihai Tatulici l-a invitat pe Călin Georgescu în cadrul emisiunii sale, oferindu-i prilejul de a-și expune public viziunea politică.

În timpul discuției, jurnalistul i-a adresat o serie de observații critice. Însă momentul momentul tensionat al interviului a apărut atunci când Georgescu a afirmat că se consideră deja „Președintele Românilor”. Tatulici l-a întrerupt și a replicat ironic: „Am o problemă, nu v-ați luat medicamentele la timp!”.

„Sunteți cel mai ciudat candidat la președinția României”, a fost un alt mesaj pe care Tatulici nu s-a jenat să i-l spună direct în față lui Călin Georgescu. Vezi mai jos momentul respectiv.