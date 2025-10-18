Imobilul situat pe Bulevardul Aviatorilor nr. 86, în zona Primăverii, pentru modernizarea căruia RA-APPS a investit câteva milioane de euro și care fusese prevăzut ca viitoare locuință a fostului președinte Klaus Iohannis, este acum scos la închiriere prin licitație publică.

Prețul de pornire a fost stabilit la 35.000 de euro pe lună, conform informațiilor analizate de Profit.ro. Licitația se va desfășura cu strigare, iar clădirea poate fi folosită exclusiv pentru activități comerciale, așa cum a decis Guvernul în această vară. Suma cerută drept garanție de participare este de 70.000 de euro, dublă față de chiria minimă solicitată.

Proprietatea include trei corpuri de clădire (C1, C2 și C3), cu o suprafață construită totală de 915,54 mp și o curte de 1.110 mp. Documentația de licitație menționează un tarif de pornire de 35.000 euro/locație/lună, reflectând transformarea destinației din reședință oficială în spațiu cu utilizare comercială. Decizia de a o închiria a venit după ce, în vară, Guvernul a stabilit în mod clar această schimbare de destinație.

Evaluarea realizată în vară a stabilit valoarea actualizată a proprietății la 14,463 milioane lei. Înainte, RA-APPS derulase lucrări ample de reabilitare și modernizare, cu un cost total de 13,84 milioane lei, realizate chiar spre finalul mandatului lui Klaus Iohannis. Clădirea este administrată de Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat.

RA-APPS a explicat amploarea investițiilor prin vechimea construcției — ridicată între anii 1960 și 1965, anterior introducerii normelor de proiectare antiseismică — și prin degradările structurale constatate. Regia a subliniat că s-au introdus elemente noi de consolidare, dublând structura existentă, astfel încât imobilul să respecte standardele actuale de siguranță și funcționalitate.

În Hotărârea de Guvern din 10 august 2022, clădirea din Bulevardul Aviatorilor nr. 86, sector 1, era prevăzută să aibă „destinația de reședință oficială pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român”. Documentul a fost ulterior desecretizat la cererea premierului Marcel Ciolacu, după ce fusese emis în mandatul lui Nicolae Ciucă. În vara acestui an, însă, destinația a fost schimbată în mod oficial în una comercială, renunțându-se la ideea de utilizare ca reședință oficială.

Înainte de lucrări, valoarea de inventar a construcției era de 1,28 milioane lei, iar terenul aferent era evaluat la 12,85 milioane lei. După intervențiile de consolidare și modernizare, proprietatea a fost reevaluată la valoarea actuală menționată. Prin noua strategie, statul urmărește să obțină venituri din chirie, valorificând astfel investiția realizată.

Dintre foștii șefi de stat, Ion Iliescu a ales să locuiască în propria casă, fără a solicita o reședință oficială. Emil Constantinescu beneficiază de un astfel de spațiu, iar Traian Băsescu a primit recent din nou o locuință oficială, a cărei adresă a fost clasificată de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Toate aceste alocări se înscriu în cadrul legal aplicabil foștilor președinți ai României.

În ceea ce-l privește pe Klaus Iohannis, despre care presa a speculat că ar putea primi imobilul din Aviatorilor, fostul președinte a afirmat că nu a solicitat această locuință. Până în prezent, autoritățile nu au confirmat primirea unei cereri oficiale din partea sa. În consecință, Guvernul și RA-APPS au decis ca proprietatea să fie valorificată comercial, prin închiriere.

Licitația cu strigare și garanția dublă față de prețul de pornire au rolul de a asigura o competiție reală între participanți și de a selecta ofertanți serioși, având în vedere valoarea și poziționarea deosebită a imobilului.