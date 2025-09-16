Fostul președinte Klaus Iohannis riscă să treacă printr-o situație delicată dacă nu își achită sumele datorate către ANAF. Conform declarațiilor șefului instituției, acesta ar putea ajunge să fie executat silit.

Adrian Nicușor Nica, președintele ANAF, a explicat marți că lui Klaus Iohannis i s-a cerut oficial să predea imobilul care nu îi mai aparține și i s-a comunicat suma pe care trebuie să o restituie din chirii.

„ANAF a comunicat persoanelor respective suma pe care o datorează şi, totodată, le-a solicitat predarea imobilului în cauză care nu le mai aparţine. În perioada următoare o să îl predea şi o să vă comunicăm public preluarea imobilului. Practic, în cazul respectiv, sunt două paliere – preluarea bunurilor care au generat veniturile şi, după aceea, recuperarea banilor obţinuţi de domnia sa din închiriere. Prima etapă cred că se va înfiinţa în curând, în ceea ce priveşte a doua etapă sper că orice demnitar de rang înalt al statului să plătească bunurile respective, să nu ajungem într-o cale de atac şi să începem cu procese”, a precizat acesta la Palatul Parlamentului.

Întrebat dacă a primit un răspuns de la fostul președinte, Nica a spus: „Sunt date pe care nu pot să le fac publice. În perioada următoare, după ce încheiem discuţia pe preluarea bunurilor cu domnia sa, o să facem public ceea ce înseamnă sumele datorate. Sumele datorate pot fi plătite doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Sper că va preda imobilul de bună voie, vorbim de un fost demnitar. Există un termen, nu vi-l pot spune. Avem un răspuns, nu vă pot comunica datele răspunsului”.

Totodată, șeful ANAF a atras atenția că, dacă termenul limită va fi depășit, Iohannis nu va avea un tratament preferențial: va fi executat silit „ca orice român”.

Fostul președinte Klaus Iohannis a fost notificat oficial de ANAF să achite suma de 4,7 milioane de lei, adică aproape un milion de euro. Acești bani reprezintă chiriile încasate pe parcursul a 17 ani pentru imobilul din Sibiu pe care l-a pierdut definitiv în instanță, conform informațiilor prezentate de Antena 3.

Potrivit surselor, evaluarea a fost realizată de un expert independent, iar suma stabilită include atât perioada în care imobilul a fost deținut și închiriat, cât și penalitățile acumulate în timp.

Imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu, chiar în centrul Sibiului, a fost multă vreme în centrul unui proces complicat de retrocedare. Instanța a concluzionat că soții Iohannis nu aveau un titlu de proprietate valid, ceea ce a dus la radierea dreptului lor din cartea funciară și la restituirea locuinței către adevărații proprietari.

Clădirea, cu o suprafață de 166 de metri pătrați, fusese închiriată unei bănci. Soții Iohannis s-au judecat ani la rând pentru această casă, fiind acuzați că au cumpărat-o de la un moștenitor fără drepturi reale. Achiziția a avut loc la 1 iunie 1999, când Klaus și Carmen Iohannis au plătit 5.000 de lei pentru jumătate din proprietate. Casa provenea din averea soților Maria și Eliseu Ghenea, iar după moartea lor, în anii ’70, a ajuns la o rudă apropiată, sora lui Eliseu. Cum aceasta a murit fără descendenți, imobilul a trecut în patrimoniul statului. În 1997, chiriașii au cumpărat casa, dar doi ani mai târziu instanța a anulat acele contracte, la solicitarea fiului lui Nicolae Băștea, nepot al familiei Ghenea.

Ulterior, familia Iohannis a intrat în posesia imobilului cumpărând partea ce revenea moștenitorilor lui Băștea. Foștii chiriași au contestat însă această tranzacție, susținând că Băștea nu era moștenitorul legitim. Procesele s-au întins pe durata a 16 ani, cu numeroase termene și apeluri. Pe 12 noiembrie 2015, Curtea de Apel Brașov a respins recursul depus de Klaus și Carmen Iohannis și a menținut decizia Tribunalului Brașov din 2014, prin care era anulat contractul de vânzare-cumpărare.