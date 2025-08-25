În România, relația dintre proprietar și chiriaș este reglementată prin Codul Civil, Articolul 1796, care stabilește atât drepturile, cât și obligațiile celor care locuiesc în baza unui contract de închiriere.

Potrivit Codului Civil, drepturile chiriașilor sunt următoarele:

Folosirea locuinței – primesc bunul închiriat spre utilizare exclusivă sau comună, conform contractului.

Reparațiile în sarcina proprietarului – dacă acesta nu le efectuează în termen de 30 de zile de la notificarea scrisă, chiriașul le poate face pe cheltuiala sa, cu deducerea sumelor din chirie.

Locuire liniștită și sigură – proprietarul are obligația de a asigura folosința utilă și nedisturbată a locuinței, fără conflicte sau vizite neanunțate. Intrarea fără acordul chiriașului constituie violare de domiciliu și atrage consecințe penale.

Subînchiriere și îmbunătățiri – posibile doar cu acord scris, fără a încălca termenii contractului.

Primirea altor persoane – chiriașul poate avea oaspeți, dar dacă aceștia stau mai mult de 15 zile pe lună, trebuie incluși în contract și la întreținere, conform HG nr. 1.588/2007.

Drept de preferință – la expirarea contractului, chiriașul are prioritate la reînnoire. În caz de deces sau plecare definitivă, contractul poate fi cedat soțului, rudelor apropiate sau persoanelor înscrise în contract.

În paralel, chiriașii au responsabilități clare față de proprietar și față de imobil, arată legea. Acestea sunt:

Plata chiriei la timp – la datele stabilite prin contract sau, în lipsa acestora, conform regulilor din Codul Civil (lunar, trimestrial ori integral, în funcție de durata locațiunii).

Îngrijirea locuinței și a bunurilor – folosirea cu prudență a dotărilor și efectuarea reparațiilor dacă deteriorările sunt cauzate de neglijența chiriașului.

Curățenia – menținerea igienei atât în spațiul închiriat, cât și în părțile comune. Locuința trebuie predată în stare corespunzătoare la eliberare.

Notificarea proprietarului – pentru reparațiile ce îi revin acestuia, chiriașul are obligația să îl informeze în timp util.

Permiterea vizitelor agreate – chiriașul trebuie să permită accesul proprietarului pentru inspecții sau vizionări în cazul în care locuința urmează să fie vândută sau închiriată altcuiva, dar numai la un interval rezonabil și fără a fi deranjat în mod abuziv.

Respectarea contractului – toate clauzele semnate devin obligații, atâta timp cât nu contravin legii sau drepturilor chiriașului.

Proprietarii care își închiriază apartamentele sunt obligați, conform legislației privind asociațiile de proprietari, să comunice asociației, în termen de cel mult zece zile de la semnarea contractului, identitatea noilor locatari.

Tot legea precizează că notificarea trebuie transmisă în termen de zece zile de la încheierea contractului de închiriere sau de comodat, și nu de la data unei eventuale autentificări a acestuia, procedură care, de altfel, nu este obligatorie din punct de vedere legal.

„Proprietarii din condominii au obligaţia să notifice preşedintelui orice schimbare intervenită în structura şi numărul membrilor familiei prin deces, căsătorii sau naşteri, persoanele luate în spaţiu, precum şi locatarii/comodatarii ca urmare a închirierii sau a împrumutării locuinţei”, este textul prezent în legea aflată acum în vigoare.

Problema cu legea este că nu există și o sancțiune legată de nerespectarea obligației de a anunța asociația de proprietari privind semnarea unui contract de închiriere/comodat pentru spațiul locativ în cauză.

Din 2023, legea prevede obligativitatea înregistrării contractelor de închiriere la organele fiscale teritoriale, împreună cu declararea și impozitarea veniturilor din chirie. Proprietarii au la dispoziție 30 de zile de la semnarea contractului pentru a-l depune la ANAF, fie online, fie direct la registratura instituției. Documentația presupune completarea unei cereri și prezentarea unei copii a contractului de închiriere.

Nerespectarea acestei obligații atrage sancțiuni contravenționale, iar amenzile îi vizează pe proprietari. Totuși, lipsa unui contract oficial afectează în mod direct și chiriașii, care se află într-o poziție vulnerabilă. Fără act semnat și înregistrat, aceștia nu beneficiază de garanțiile legale prevăzute în Codul Civil – de la folosirea liniștită a locuinței până la protecția împotriva evacuărilor abuzive.

În absența unui contract, chiriașul poate fi oricând expus la abuzuri, pierderi financiare sau chiar pierderea locuinței peste noapte, fără posibilitatea de a apela la prevederile legale. Din acest motiv, specialiștii subliniază importanța semnării și înregistrării contractului înainte de ocuparea imobilului, pentru ca drepturile și obligațiile ambelor părți să fie respectate.