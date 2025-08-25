Un proiect legislativ aflat pe masa deputaților ar putea schimba modul în care părinții declară copiii nou-născuți la asociația de proprietari. Dacă în prezent părinții sunt obligați să anunțe în termen de 10 zile orice modificare în numărul de locatari ai apartamentului, inclusiv nașterea unui copil, inițiativa propune ca micuții de până la trei ani să fie scutiți de la plata unor cheltuieli de întreținere.

Conform regulilor actuale din Legea nr. 196/2018, fiecare locatar trebuie declarat pentru calculul cheltuielilor comune: apă rece, apă caldă, canalizare, curățenie, gunoi, consum de energie pentru lift și alte instalații comune. Lipsa raportării la timp poate atrage sancțiuni.

Proiectul votat deja de Senat și aflat în așteptarea votului final în Camera Deputaților reia, practic, o prevedere care a mai existat în vechea lege a asociațiilor (Legea nr. 230/2007): copiii sub trei ani nu vor fi incluși la plata consumurilor individuale. Totuși, impactul real va fi redus, pentru că majoritatea acestor costuri se bazează pe contoare și repartitoare, adică pe consumul efectiv.

Subiectul întreținerii nu îi vizează doar pe părinți, ci și pe stăpânii de animale. În România nu există o lege explicită care să impună taxă de întreținere pentru câini sau pisici. Cu toate acestea, unele asociații de proprietari decid, prin regulament intern, să includă animalele la calcul, argumentând că acestea generează consum suplimentar de curent (lift, iluminat), apă sau curățenie.

De regulă, câinii sunt cei mai des luați în calcul, pentru că necesită plimbări zilnice, spre deosebire de pisici sau alte animale de apartament. Au existat cazuri în care proprietarii s-au trezit cu facturi mai mari chiar și cu 100 de lei pe lună din acest motiv.

„(1)Comitetul executiv al asociației de proprietari are următoarele atribuții:

a) duce la îndeplinire hotărârile adunării generale și urmărește respectarea prevederilor legale, a statutului și a acordului de asociere ale asociației de proprietari;

d) reglementează folosirea, întreținerea, repararea, înlocuirea și modificarea parților proprietății comune, inclusiv cu privire la consumurile aferente proprietății comune, în conformitate cu actele normative in vigoare”, extras din lege.

Dacă proiectul de lege privind scutirea copiilor mici de la cheltuielile individuale va fi adoptat de Parlament, regula va intra în vigoare la scurt timp după promulgare. Însă părinții trebuie să știe că obligația de declarare a nou-născutului în termen de 10 zile rămâne valabilă, chiar dacă micuțul nu va genera costuri directe.

În cazul animalelor de companie, situația depinde în continuare de deciziile fiecărei asociații de proprietari. Acolo unde există un regulament clar, locatarii trebuie să îl respecte pentru a evita conflictele sau amenzi aplicate de comitetul executiv.