Parlamentul European a anunțat oficial că a depus o plângere împotriva Consiliului UE la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Decizia a fost motivată de modul în care Comisia Europeană a ales să gestioneze mecanismul de finanțare pentru planul ReARM. Potrivit comunicatului transmis presei, obiectul acțiunii îl constituie regulamentul SAFE, folosit pentru implementarea fondurilor alocate.

Instituția legislativă europeană a transmis că a fost exclusă din procesul decizional, în ciuda dimensiunii financiare uriașe a programului.

„Parlamentul a depus astăzi (20 august) o plângere la Curtea de Justiție pentru a anula regulamentul SAFE”, a precizat serviciul de presă al PE.

Prin această acțiune, eurodeputații vor să obțină anularea actului pe motiv că a fost adoptat fără o bază legală adecvată.

Miza conflictului este legată de finanțarea achizițiilor de echipamente militare europene printr-un mecanism care ocolește rolul Parlamentului. Contestarea juridică este prima reacție concretă a forului legislativ după mai multe avertismente adresate Comisiei și Consiliului în ultimele luni.

În luna martie, executivul comunitar a prezentat planul ReARM Europe, rebotezat ulterior ReARM Readiness 2030. Strategia urmărește mobilizarea unei sume de până la 800 de miliarde de euro, cu obiectivul declarat de a construi o capacitate de descurajare militară credibilă pentru Uniunea Europeană până în 2030.

O componentă centrală a planului o reprezintă un pachet de împrumuturi în valoare de 150 de miliarde de euro. Aceste fonduri sunt destinate exclusiv achizițiilor de echipamente militare produse în spațiul comunitar.â

De asemenea, mecanismul permite și sprijinirea unor țări terțe, precum Ucraina, pentru proiecte ce consolidează apărarea și stimulează industria de profil din Europa.

În luna mai, miniștrii statelor membre au dat undă verde definitivă pentru program, fără a mai consulta Parlamentul European. Această decizie a accentuat tensiunile dintre instituțiile europene și a determinat actuala confruntare juridică.

Interesul pentru noul instrument financiar a fost imediat vizibil. Până în prezent, 18 state membre și-au exprimat oficial dorința de a accesa fonduri prin intermediul SAFE. Împrumuturile vizate de acestea însumează deja peste 127 de miliarde de euro, apropiindu-se de plafonul stabilit inițial.

Legislativul european a precizat că nu se opune conținutului planului și recunoaște necesitatea lui. Problema invocată de eurodeputați este exclusiv de natură juridică și ține de modul în care Comisia a ales să pună în aplicare instrumentul.

„Instrumentul are sprijinul deplin al Parlamentului”, a transmis instituția, dar a subliniat că alegerea cadrului legal „subminează legitimitatea democratică”.

Situația ridică întrebări privind echilibrul de putere dintre instituțiile Uniunii și respectarea procedurilor prevăzute în tratatele comunitare. Divergențele au devenit vizibile încă din fazele de pregătire ale regulamentului SAFE.

Pentru a accelera procesul, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apelat la articolul 122 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Acest articol este destinat unor situații de criză, precum pandemia de COVID-19, și permite adoptarea de măsuri rapide fără implicarea Parlamentului. În acest cadru, propunerea ajunge direct la Consiliu pentru negociere și adoptare.

Prin această procedură, rolul legislativului este redus la o simplă implicare consultativă, limitată la sugestii și solicitări de dezbateri. În aprilie, comisia juridică a Parlamentului a adoptat un aviz prin care respinge abordarea Comisiei Europene.

Experții instituției au concluzionat că nu există motive care să justifice procedura de urgență și că propunerea nu are fundament legal suficient.

În luna mai, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a trimis o scrisoare Ursulei von der Leyen, avertizând asupra riscului unei acțiuni la Curtea de Justiție. Răspunsul șefei Comisiei a fost ferm, susținând că utilizarea articolului 122 este „deplin justificată”. Ea a argumentat că SAFE reprezintă „un răspuns excepțional și temporar la o provocare urgentă și existențială”.