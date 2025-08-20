Comisia Europeană pregătește o schimbare majoră în sprijinul agricultorilor: fermierii nu vor mai putea fi obligați să-și vândă produsele sub costul de producție. Noua inițiativă legislativă, susținută de europarlamentarul român Daniel Buda, urmărește să elimine practicile comerciale considerate abuzive și să garanteze un preț corect pentru munca celor care asigură hrana Europei. Dacă va fi adoptată, măsura ar putea aduce stabilitate financiară și o perspectivă sustenabilă pentru milioane de fermieri din Uniunea Europeană, a scris Daniel Buda pe Facebook.

Inițiativa este susținută de europarlamentarul român Daniel Buda, care atrage atenția că agricultorii trebuie să primească un preț corect pentru produsele lor.

„Munca fermierilor trebuie respectată și răsplătită la adevărata ei valoare”, a declarat Buda, explicând că modificarea legislației este esențială pentru viitorul agriculturii europene.

Instituțiile europene pregătesc negocieri pentru schimbarea regulilor, astfel încât fermierii să nu mai fie constrânși să vândă sub costul de producție. Daniel Buda subliniază că aceste politici sunt esențiale pentru a răsplăti munca agricultorilor și pentru a le asigura un viitor sustenabil.

„Uniunea Europeană discută acum schimbarea regulilor pentru a opri aceste practici nedrepte. În Parlamentul European suntem pregătiți să începem negocierile pentru ca fermierii să nu mai fie obligați să vândă sub costul de producție. Munca fermierilor hrănește Europa. De aceea, este datoria noastră să venim cu politici care să le răsplătească efortul și să le asigure un viitor sustenabil”, a precizat europarlamentarul.

Daniel Buda a subliniat că discuțiile sale directe cu agricultorii confirmă dificultățile din teren.

„Am stat de vorbă cu mulți fermieri din și știu cât de greu este să muncești un an întreg, să investești în semințe, motorină, utilaje, și la final să fii nevoit să vinzi sub costul de producție. E ca și cum munca voastră nu ar fi tratată cum trebuie”, a spus acesta.

Noua lege va fi supusă dezbaterilor la Bruxelles, iar dacă va fi adoptată, ar putea transforma modul în care sunt reglementate tranzacțiile agricole în întreaga Uniune Europeană, oferind fermierilor stabilitate financiară și șansa de a-și continua activitatea pe termen lung.