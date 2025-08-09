Fermierii se confruntă cu una dintre cele mai grave crize din ultimii ani, pe fondul lipsei de precipitații. Deputatul AUR Călin Mătieș a transmis o scrisoare deschisă către Guvern și Ministerul Agriculturii. Documentul conține solicitări clare pentru sprijinirea agricultorilor afectați de secetă.

„România se confruntă din nou cu o criză agricolă severă, ignorată cu nepăsare de autorităţi: seceta afectează peste jumătate din terenurile agricole ale ţării, punând în pericol producţia agricolă şi ameninţând cu falimentul mii de gospodării ţărăneşti”, afirmă parlamentarul.

Mătieș cere intervenții rapide, susținând că problemele nu mai pot fi rezolvate doar prin declarații sau vizite oficiale.

„Fermierii români nu mai pot aştepta. Este nevoie de măsuri urgente şi concrete, nu de declaraţii, vizite de faţadă şi promisiuni amânate la nesfârşit”, spune acesta.

În document, AUR solicită amânarea plăților la credite, eliminarea temporară a comisioanelor și dobânzilor și despăgubiri dintr-un fond special.

Alte propuneri includ suspendarea temporară a obligațiilor fiscale și acces simplificat la irigații acolo unde există infrastructura necesară.

„Alianţa pentru Unirea Românilor solicită de urgenţă amânarea plăţilor din credite, precum şi a comisioanelor şi dobânzilor aferente creditelor pentru fermierii afectaţi de secetă; despăgubirea pierderilor printr-un fond de sprijin de urgenţă; suspendarea temporară a obligaţiilor Fiscale pentru cei din agricultură; acces simpliFcat la irigaţii acolo unde infrastructura o permite şi, mai ales, un plan naţional serios pentru refacerea şi extinderea sistemului de irigaţii”, mai scrie Mătieș.

Fermierii sunt afectați de un fenomen confirmat și de date oficiale. Observatorul European al Secetei arată că 51% din solurile României sunt în alertă. Aceasta înseamnă culturi compromise și pierderi economice majore.

„Datele Observatorului European al Secetei arată clar: peste 51% din solurile ţării sunt deja în stare de alertă. Asta înseamnă terenuri uscate, culturi compromise, muncă risipită, familii îngenuncheate de lipsa oricărui sprijin real. Agricultura românească moare cu zile, iar Guvernul se uită în altă parte”, avertizează Mătieș.

Problema irigațiilor rămâne nerezolvată, deși în 2022 au fost anunțate fonduri de 1,5 miliarde de euro pentru acest sector.

În scrisoare se menționează că situația actuală nu s-ar fi produs dacă nu ar fi existat furturi masive, iar sistemul național de irigații ar fi fost distrus în mod deliberat, treptat. Se amintește că, în 2022, Ministerul Agriculturii a anunțat alocarea a 1,5 miliarde de euro pentru infrastructura principală de irigații, desecare și drenaj.

La trei ani distanță, fermierii nu ar fi beneficiat de rezultate concrete, iar cei care încearcă să se descurce pe cont propriu, cum este cazul agricultorului din Lungulețu care a folosit apa din râu pentru a-și uda cultura, ar fi fost sancționați cu amenzi sau chiar arestați.

„Nu ajungeam aici dacă nu se fura ca în codru. Sistemul naţional de irigaţii a fost distrus cu bună ştiinţă, bucată cu bucată. În 2022, Ministerul Agriculturii anunţa alocarea a 1,5 miliarde de euro pentru infrastructura principală de irigaţii, desecare şi drenaj. Trei ani mai târziu, fermierii nu beneficiază de nimic concret. În schimb, cei care îndrăznesc să se descurce singuri, precum agricultorul de la Lunguleţu, care a folosit apa din râu pentru a-şi uda cultura, sunt amendaţi sau chiar arestaţi”, se precizează în scrisoare.

Fermierii nu pot fi lăsați singuri să suporte efectele secetei și ale lipsei de investiții. Mătieș subliniază că agricultura nu poate depinde exclusiv de capriciile vremii.

„Fermierii nu pot fi lăsaţi singuri în faţa dezastrului. Agricultura nu poate depinde exclusiv de capriciile vremii. Fără investiţii, fără sprijin şi fără predictibilitate, tot ce rămâne este falimentul generalizat al unui sector vital. Iar consecinţele le vom simţi cu toţii: preţuri în creştere, produse tot mai rare şi o Românie care îşi abandonează resursele cele mai de preţ: pământul şi oamenii care îl muncesc”, atrage atenția deputatul.

În final, mesajul este adresat direct Guvernului.