Fermierii români afectați de secetă în acest an agricol sunt informați la nivel de fiecare Unitate Administrativ-Teritorială (UAT) că trebuie să notifice autoritățile locale în legătură cu pierderile înregistrate. Această notificare este necesară pentru a permite comisiilor de evaluare să efectueze constatări în teren și să documenteze pagubele.

Chiar dacă în acest moment nu există nicio ordonanță sau lege care să asigure plata despăgubirilor, notificarea pierderilor rămâne o condiție obligatorie pentru orice eventual sprijin financiar acordat ulterior de Guvern sau de Comisia Europeană.

De asemenea, această procedură este necesară pentru justificarea contabilă a pierderilor în fața autorităților fiscale, potrivit agrointel.ro.

Primăriile au început să publice liste oficiale cu actele necesare pentru ca înștiințarea să fie validă. Un exemplu este anunțul transmis de Primăria Greci, județul Tulcea, unde fermierii trebuie să depună următoarele:

Copie după cererea de plată pe suprafață depusă la APIA în campania 2025

Copie BI/CI pentru persoanele fizice sau copie CUI pentru persoanele juridice

Este foarte important ca fermierii să se asigure că toate documentele sunt însoțite de formularul de înștiințare completat, care se regăsește la primărie.

O condiție esențială pentru evaluarea corectă a culturilor afectate este prezența unei zone tampon/martor de 5% din fiecare parcelă semnalată ca fiind calamitată. Această zonă va permite specialiștilor din comisiile de constatare să compare culturile afectate cu cele care s-au dezvoltat normal, pentru a valida pierderile raportate.

Comisiile formate prin ordinul prefectului – în colaborare cu Direcțiile Agricole Județene și APIA – fac deplasări zilnice în teren pentru a efectua aceste verificări.

Direcția Agricolă Dolj a anunțat recent că a efectuat astfel de constatări în localitățile Pielești, Izvoare, Breasta, Predești și Dobrești, ca parte din planul de răspuns la seceta pedologică.

Deși nu există încă o garanție că fermierii vor primi compensații pentru culturile afectate, notificările sunt vitale pentru documentarea oficială a situației din teren. Ministerul Agriculturii are nevoie de date reale pentru a putea propune Comisiei Europene o schemă de sprijin, în cazul în care se constată un grad ridicat de afectare la nivel național.

Totodată, pentru micii fermieri sau exploatațiile mixte, culturile afectate ar putea fi folosite în scop zootehnic, dacă comisiile ajung la timp pentru constatare. Așadar, depunerea înștiințării cât mai repede este în interesul direct al agricultorilor.

Termene-limită importante:

1 august – termenul limită pentru culturile de toamnă

15 octombrie – termenul limită pentru culturile de primăvară

Depășirea acestor termene ar putea duce la pierderi financiare importante, în cazul în care autoritățile vor aproba ulterior un cadru legal pentru acordarea despăgubirilor.