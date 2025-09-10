Sprijinul a fost aprobat de Comisia Europeană și va fi achitat producătorilor agricoli din bugetul național. Beneficiarii vor fi producătorii din sectoarele pomicol și viticol afectați de fenomenele meteorologice extreme.

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a anunțat că România a solicitat acordarea acestor despăgubiri în cadrul Consiliului de miniștri AgriFish încă din luna iunie, cu scopul de a sprijini fermierii să își continue activitatea de producție.

„Comisia Europeană a acceptat solicitarea României de acordare a despăgubirilor pentru fermierii din sectoarele pomicol și viticol ale căror culturi au fost afectate de înghețul târziu din primăvara acestui an”, a declarat ministrul.

În urma solicitării României, Comisia Europeană a inclus țara noastră într-un pachet de sprijin de urgență de 49,8 milioane de euro destinat șase state membre ale Uniunii Europene: Bulgaria, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia și România. Din acest pachet, fermierii români vor beneficia de 11,5 milioane de euro, ceea ce reprezintă a doua cea mai mare alocare dintre țările incluse.

„În urma solicitării făcută de România, Comisia Europeană a propus un pachet de sprijin de urgență de 49,8 milioane de euro pentru șase state membre ale Uniunii Europene: Bulgaria, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia și România. Fermierii noștri vor beneficia de 11,5 milioane de euro, ceea ce reprezintă a doua cea mai mare alocare din acest pachet”, a mai spus Florin Barbu.

La nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se lucrează deja la stabilirea măsurilor și criteriilor pentru acordarea sprijinului, astfel încât plățile către fermieri să fie realizate cât mai rapid.

Plenul Parlamentului European a aprobat o măsură prin care fermierii din toate statele membre vor beneficia de subvenții agricole egale, reprezentând o victorie importantă pentru agricultorii români și cei din Europa de Est.

Decizia vine ca urmare a unui amendament privind convergența externă a plăților directe, care urmărește eliminarea diferențelor dintre sprijinul financiar acordat fermierilor din vestul și estul Uniunii Europene.

Europarlamentarul PNL Daniel Buda, vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală din Parlamentul European, a depus amendamentul pentru a corecta situația în care fermierii din est continuau să primească plăți directe mai mici, deși costurile în sectorul agricol s-au uniformizat în întreaga UE și aceștia concurează pe aceeași piață comună cu fermierii din vest.

„Victorie pentru fermierii români și est-europeni! Amendamentul meu privind convergența externă a plăților directe – pentru ca fermierii din est și vest să beneficieze de subvenții egale a fost adoptat astăzi la votul din plen. Am cerut și am obținut un pas important spre echitate pentru agricultorii noștri”, a scris Daniel Buda pe Facebook.

Decizia adoptată va fi detaliată în perioada următoare și va deveni parte integrantă a politicii agricole comune a Uniunii Europene, reprezentând un pas important spre echitate pentru agricultorii din toate statele membre.