Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a anunțat modificări și completări aduse Programului Investalim (2023-2026), cu scopul de a sprijini mai eficient beneficiarii. Noile măsuri prevăd extinderea termenelor pentru finalizarea investițiilor, introducerea unor reguli mai clare și echitabile, precum și simplificarea procedurilor, astfel încât accesul la finanțare să fie mai rapid și mai facil.

MADR a pus în dezbatere publică proiectul de Hotărâre de Guvern care prevede modificarea și completarea Programului național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare Investalim (2023–2026), se arată într-un comunicat transmis miercuri, 3 septembrie.

Potrivit MADR, modificările aduse Programului Investalim aduc următoarele avantaje:

Extinderea termenelor pentru finalizarea investițiilor – perioada de implementare va fi prelungită, oferind beneficiarilor mai mult timp pentru a finaliza proiectele complexe de procesare și retehnologizare.

Reguli mai clare și mai echitabile – noile prevederi se vor aplica și celor care au deja acorduri de finanțare aprobate, pentru a asigura un tratament uniform tuturor participanților.

Simplificarea procedurilor – prin modificările aduse articolelor din Hotărârea Guvernului nr. 844/2023 se urmărește eliminarea blocajelor și facilitarea accesului la sprijinul financiar.

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuț Barbu, a declarat că modificările aduse Programului Investalim urmăresc să sprijine producătorii și procesatorii români care investesc în unități moderne de procesare și în retehnologizarea fluxurilor de producție.

El a subliniat că scopul principal este consolidarea industriei alimentare autohtone, reducerea dependenței de importuri și creșterea competitivității produselor românești, atât pe piața internă, cât și pe piețele externe.

„Prin aceste modificări venim în sprijinul producătorilor și procesatorilor români care investesc în unități moderne de procesare și în retehnologizarea fluxurilor de producție. Obiectivul nostru este să consolidăm industria alimentară, să reducem dependența de importuri și să creștem competitivitatea produselor românești atât pe piața internă, cât și la export”, a spus acesta.

În prezent, Programul Investalim a aprobat 20 de acorduri de finanțare, iar până la finalul anului 2025 încă șapte beneficiari urmează să depună cereri de plată. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a alocat în bugetul pe 2025 fondurile necesare pentru efectuarea acestor plăți.

Programul Investalim, care dispune de un buget total de 590 de milioane de euro, este destinat finanțării investițiilor strategice în sectorul alimentar și urmărește dezvoltarea de unități de procesare moderne, eficiente și sustenabile.