Lansarea Geely Cityray marchează un nou capitol pentru brandul asiatic pe piața din România. Modelul a fost prezentat într-un cadru elegant și modern, în prezența echipei Geely și a partenerilor locali Maxx Mobility. Cu acest SUV dinamic, gândit special pentru mediul urban, Geely își propune să își consolideze poziția de lider în rândul brandurilor asiatice din segmentele B și C.

Parte a strategiei „Familia RAY”, noul Cityray vine să completeze gama SUV-urilor compacte ale Geely, fiind poziționat perfect între sportivul Coolray și luxosul Starray. În dimensiuni, modelul măsoară 4.510 mm lungime, cu un ampatament generos de 2.701 mm, oferind un spațiu interior optimizat inteligent pentru familii active și șoferi urbani exigenți.

Designul exterior este unul dintre cele mai puternice argumente ale lui Cityray. Grila frontală „Urban Magic Cube”, luminile LED cu semnătură Urban Rhythm și linia caroseriei Urban Beam creează un joc sofisticat de umbre și lumini, oferind mașinii un aspect futurist și dinamic. Opțional, caroseria poate fi comandată în două tonuri, cu plafon negru, jante de 19 inch și accente sportive incluse în pachetul GF Plus.

Filosofia estetică a modelului este inspirată de conceptul „Starburst Vision”, un omagiu vizual adus fenomenului cosmic al exploziei stelare. Fiecare detaliu de design – de la stopurile LED cu efecte vizuale tip starburst până la linia laterală fluidă și plafonul plonjat – a fost conceput pentru a transmite energie, viteză și rafinament.

Interiorul continuă același limbaj vizual sofisticat, cu o consolă centrală „tehnologică și spațială”, panou de bord digital de 10,25” și ecran tactil central de 13,2” 2K. Ambianța este completată de un sistem de iluminare ambientală multicoloră „Urban Spectrum”, cu 72 de culori și moduri inteligente de afișare – de la pulsații ritmice la animații sincronizate pentru apeluri și climatizare.

Cityray se adresează familiilor moderne, aflate mereu în mișcare, dar care nu vor să renunțe nici la confort, nici la stil. Ampatamentul mare și designul ergonomic permit o distribuție generoasă a spațiului, în special pentru pasagerii din spate, iar portbagajul este adaptat nevoilor de zi cu zi – de la escapade de weekend, până la cumpărături și vacanțe în familie. Cu 39 de spații de depozitare, Cityray oferă cea mai bună modularitate din clasă.

Scaunele față sunt reglabile electric, încălzite și echipate cu memorie, în timp ce sistemul de climatizare poate fi controlat vocal. Trapa panoramică de 1,13 m², cu operare electrică, adaugă o senzație de spațiu deschis și lumină naturală, amplificând confortul interior.

La capitolul tehnologie, Cityray vine echipat cu chipul Qualcomm Snapdragon 8155, același procesor utilizat în modele premium, oferind un răspuns fluid al interfeței și o experiență digitală de top. Ecranul central de 13,2” redă conținut în rezoluție 2K, este compatibil cu Apple CarPlay și Android Auto și poate fi personalizat în funcție de utilizator.

Conectivitatea este completată de sistemul AVM 540° (monitorizare panoramică cu patru camere), control vocal inteligent, încărcare wireless pentru telefon și aplicație de control remote (AutoDoc + Geely Hashley App).

Geely a mizat pe o caroserie rigidă, construită din 68,3% oțel de înaltă rezistență, cu elemente termoformate care asigură un nivel crescut de protecție în caz de impact. Cele 6 airbaguri cu acoperire extinsă vin standard, iar sistemele de asistență la condus de nivel L2+ includ:

Cruise Control Inteligent (ICC)

Asistență la menținerea benzii (LKA + ELKA)

Frânare automată de urgență (AEB-P)

Sistem de avertizare la deschiderea ușilor (DOW)

Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

Sistem de avertizare la coliziune din spate

ESP Bosch 9.3

Toate aceste sisteme nu doar cresc siguranța pasagerilor, ci protejează și ceilalți participanți la trafic – un detaliu esențial în mediul urban.

Cityray este echipat cu un motor 1.5 turbo-benzină, ce dezvoltă 128 kW (174 CP) și 290 Nm, cuplat la o transmisie automată cu 7 trepte și ambreiaj dublu umed. Această combinație asigură un echilibru între performanță și economie de combustibil, cu o accelerație de 0–100 km/h în 7,9 secunde. Durata de viață a transmisiei este estimată la 350.000 km, o garanție solidă a fiabilității pe termen lung.

Suspensia spate independentă multi-link, standard pe toate versiunile, oferă un plus de confort la rulare și o stabilitate excelentă, chiar și pe drumuri denivelate sau la viteze mai mari.

Geely Cityray este disponibil în România în trei versiuni de echipare: GK, GF și GX (versiunea sport), fiecare cu o identitate clară și niveluri de dotări generoase. Prețurile de listă încep de la 30.490 euro, dar, în perioada de lansare, modelul beneficiază de un discount de 3.000 euro, prețul efectiv pentru varianta de bază GK coborând la 27.490 euro cu TVA inclus.

Pentru cei care doresc un plus de personalitate, varianta GX vine cu evacuare cvadruplă centrală, plafon negru, jante exclusive de 19”, accente sport și o prezență vizuală puternică.

Geely Cityray este dovada că producătorii asiatici pot livra SUV-uri urbane competitive, ca dotări, design și experiență generală. Cu o estetică urbană distinctă, tehnologie intuitivă, siguranță avansată și un motor performant, Cityray are toate atributele pentru a deveni un punct de referință în segmentul C – și o alegere firească pentru familiile care vor mai mult de la o mașină modernă.