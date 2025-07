Trump Tower Bucharest marchează o etapă importantă în strategia de extindere internațională a The Trump Organization.

Anunțul oficial al parteneriatului cu SDC Imobiliare aduce brandul american în România, printr-un proiect de anvergură situat în centrul Bucureștiului. Lansarea acestui proiect se aliniază cu obiectivele ambițioase ale ambelor companii de a ridica standardele segmentului premium în domeniul rezidențial și hotelier.

Trump Tower Bucharest, primul proiect al brandului Trump în România

Trump Tower Bucharest este o inițiativă majoră pe piața imobiliară din România. Proiectul va fi amplasat în zona centrală a Bucureștiului, una dintre cele mai active piețe emergente din Europa de Est.

Noua clădire va include apartamente de lux și facilități de top, proiectate conform standardelor internaționale asociate brandului Trump.

Lansarea acestui proiect este rezultatul colaborării dintre The Trump Organization și dezvoltatorul local SDC Imobiliare, care și-au propus să redefinească experiența urbană de locuire în România. Această colaborare reflectă dorința ambelor companii de a oferi soluții imobiliare care îmbină inovația, confortul și exclusivitatea.

Extinderea brandului Trump pe piața locală, susținută de parteneriatul cu SDC Imobiliare

Trump Tower Bucharest este doar primul pas într-un plan mai amplu de expansiune. Parteneriatul dintre The Trump Organization și SDC Imobiliare are ca obiectiv dezvoltarea mai multor proiecte similare în marile orașe ale României.

Atât componenta rezidențială, cât și cea hotelieră, vor respecta rigorile internaționale impuse de brandul american.

Reprezentanții celor două companii au evidențiat faptul că această colaborare se bazează pe o viziune comună privind viitorul pieței imobiliare de lux. Investiția se dorește a fi un reper pe termen lung în peisajul arhitectural al capitalei și nu numai.

Reacții oficiale privind lansarea Trump Tower Bucharest

Eric Trump, Vicepreședinte Executiv al The Trump Organization, a punctat importanța strategică a acestui proiect.

„Trump Tower Bucharest reflectă pe deplin angajamentul nostru constant față de excelență, lux și inovație. Suntem onorați să colaborăm cu SDC Imobiliare la acest proiect emblematic, care va aduce pe piața din România un nivel de calitate și servicii fără precedent”, a declarat Eric Trump, Vicepreședinte Executiv al The Trump Organization.

La rândul său, CEO-ul SDC Imobiliare a subliniat că această colaborare strânsă cu partenerii americani reprezintă un demers semnificativ în întărirea prezenței sale pe piața locuințelor premium.

„Colaborarea noastră cu The Trump Organization reprezintă o dovadă a încrederii reciproce și a viziunii comune pentru viitorul pieței imobiliare din România. Suntem încântați să aducem pentru prima dată în România standardele internaționale ale brandului Trump și să contribuim la dezvoltarea unor proiecte de referință care vor ridica nivelul segmentului rezidențial de lux”, a declarat Ștefan Berciu, CEO al SDC Imobiliare.

Branduri de prestigiu în spatele proiectului Trump Tower Bucharest

The Trump Organization este recunoscută pentru portofoliul său de proprietăți de lux la nivel global. Compania deține și operează mai mult de 20 de resorturi și terenuri de golf emblematice, precum Trump Turnberry din Scoția și Trump National Doral din Miami. Brandul este sinonim cu excelența în design, rafinament și durabilitate în sectorul imobiliar.

Partenerul local, SDC Imobiliare, este un dezvoltator cu o prezență consolidată pe piața din România. Sub conducerea lui Ștefan Berciu și Ștefania Berciu Martac, compania este specializată în proiecte premium și are un portofoliu solid în segmentul rezidențial, hotelier și comercial. Experiența locală a SDC Imobiliare și reputația internațională a The Trump Organization formează un parteneriat care vizează dezvoltări de înalt nivel în România.