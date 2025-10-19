În ultimele luni, centrele de consiliere pentru obiectori de conștiință din Germania au fost copleșite de cereri de informații venite din partea părinților. Aceștia se tem că reintroducerea serviciului militar obligatoriu, suspendat de mai bine de un deceniu, va deveni realitate în 2026.

Potrivit organizațiilor care oferă sprijin celor ce refuză participarea la activități militare, interesul public a crescut exponențial, pe fondul discuțiilor tot mai intense despre reformarea apărării naționale.

Michael Schulze von Glaßer, director politic al Societății Germane pentru Pace – Respingătorii Uniți ai Războiului (DFG-VK), a explicat pentru rețeaua editorială germană RND că cererile primite în ultima perioadă au atins un nivel fără precedent.

„Suntem literalmente asaltați cu cereri de informații”, a spus acesta.

Potrivit datelor furnizate de organizație, traficul pe site-ul DFG-VK a crescut de la 55.000 de vizite în august la peste 125.000 în septembrie. O mare parte dintre aceste persoane sunt părinți care doresc să afle ce opțiuni legale au pentru a-și proteja copiii în eventualitatea reintroducerii serviciului militar.

Această creștere semnificativă a interesului este corelată cu dezbaterile din guvern privind întărirea capacității de apărare a Germaniei. Contextul internațional – marcat de războiul din Ucraina și de tensiunile tot mai mari la frontierele estice ale Europei – a determinat autoritățile să reanalizeze politica de securitate națională.

Executivul condus de cancelarul Friedrich Merz a anunțat că are în vedere reintroducerea unei forme de serviciu militar, ca parte a eforturilor de adaptare la noile provocări de securitate. Serviciul militar obligatoriu a fost suspendat în 2011, într-o perioadă de stabilitate europeană, însă actualele condiții geopolitice au schimbat prioritățile.

În prezent, Bundeswehr numără aproximativ 183.000 de militari activi, însă obiectivul stabilit de guvern este de a ajunge la 260.000 de efective în următorii ani. Pe lângă creșterea numărului de soldați activi, autoritățile intenționează și extinderea rezervelor militare. Friedrich Merz a declarat că „scopul este ca Bundeswehr să devină cea mai puternică armată convențională din Uniunea Europeană”.

Legea privind noul model de serviciu militar se află în faza finală de elaborare și ar putea intra în vigoare la 1 ianuarie. Într-o primă etapă, stagiul militar va fi voluntar, dar discuțiile politice vizează și introducerea unui mecanism de recrutare obligatorie în cazul în care nu vor exista suficienți voluntari.

Ministrul Apărării, Boris Pistorius, s-a exprimat public în favoarea unei reintroduceri complete a serviciului militar obligatoriu pentru toți tinerii bărbați. Oficialul consideră că Germania trebuie să investească nu doar în tehnică militară, ci și în pregătirea generațiilor tinere pentru apărarea valorilor democratice.

„Avem nevoie de o generație pregătită să apere democrația”, a declarat Pistorius.

Pe de altă parte, o parte a clasei politice susține o abordare mai flexibilă. Printre propuneri se numără selecția prin loterie sau chemarea aleatorie a tinerilor, dacă numărul celor înscriși voluntar nu va fi suficient pentru necesitățile armatei. Aceste idei sunt analizate pentru a evita impunerea unei obligații generalizate, care ar putea genera tensiuni sociale.

În același timp, și Grupul Evanghelic pentru Obiecția de Conștiință și Pace (EAK) a raportat o creștere accentuată a cererilor de consiliere.

„Anul acesta am observat o creștere clară și semnificativă a cererilor de consiliere din partea părinților preocupați de copiii lor minori, în perspectiva posibilei reintroduceri a serviciului militar obligatoriu”, a precizat purtătorul de cuvânt Dieter Junker pentru RND.

Revenirea dezbaterii despre recrutare readuce în atenția publicului o temă care a marcat Germania timp de peste jumătate de secol. Serviciul militar obligatoriu a fost instituit în 1956 și a rămas în vigoare până în 2011, când a fost suspendat pentru a permite profesionalizarea completă a armatei. În acea perioadă, tinerii aveau opțiunea de a efectua un serviciu civil alternativ, de regulă în domenii sociale sau medicale.

Acum, guvernul Merz intenționează să reconfigureze modelul printr-o combinație între voluntariat și obligativitate selectivă, în funcție de necesitățile militare. Măsura ar urma să răspundă atât nevoilor strategice ale Germaniei în cadrul NATO, cât și cerințelor interne privind securitatea națională.

Deși procesul legislativ este încă în derulare, reacțiile venite din partea societății civile arată că tema rămâne una sensibilă. Numeroși cetățeni, în special părinți, solicită mai multă claritate cu privire la drepturile lor și la procedurile prin care tinerii pot refuza participarea la serviciul militar din motive de conștiință.