Primăria Capitalei a comunicat că echipele sale de intervenție au fost prezente permanent pe teren în ultimele două zile pentru a gestiona efectele exploziei din Calea Rahovei.

Potrivit instituției, 324 de persoane au fost deja evaluate și consiliate, iar 82 dintre acestea beneficiază în prezent de cazare temporară în șase unități hoteliere partenere.

În total, municipalitatea a pus la dispoziție 440 de locuri de cazare, pentru toți cei care nu se pot întoarce în locuințele afectate. Dintre persoanele deja cazate, opt sunt minori, iar 21 sunt vârstnici, categorie pentru care echipele sociale acordă o atenție specială.

Pe lângă asigurarea spațiilor de cazare, Primăria a oferit și sprijin psihologic și administrativ. Până acum, au fost derulate 233 de ședințe de consiliere psihologică, în special pentru copii și persoane în stare de șoc, iar 20 de familii au primit asistență în obținerea documentelor pierdute în urma incidentului.

Totodată, linia de urgență pusă la dispoziție de municipalitate a înregistrat 342 de apeluri, cele mai multe vizând solicitarea de informații despre procedurile de ajutor.

Primăria Capitalei a transmis că săptămâna viitoare va începe distribuirea ajutoarelor financiare de 1.500 de lei pentru fiecare persoană a cărei locuință a devenit inutilizabilă. Măsura vine în completarea intervențiilor umanitare deja implementate în teren.

„În ultimele 48 de ore, echipele Primăriei Capitalei au acţionat continuu pe teren pentru a sprijini persoanele afectate de explozia produsă în blocul din Calea Rahovei. Până în acest moment, 324 persoane au fost evaluate şi consiliate. 82 de persoane sunt cazate în 6 unităţi hoteliere partenere. Dintre acestea, 8 sunt minori şi 21 sunt vârstnici. În total, sunt disponibile 440 de locuri de cazare pentru cei care au nevoie”, precizează Primăria Generală.

În prima etapă de intervenție, municipalitatea a alocat 2,9 milioane de lei din fondul de urgență. Fondurile acoperă cheltuieli legate de cazare temporară și chirii, hrană, produse de igienă și bunuri de strictă necesitate, dar și consiliere psihologică pentru familii și copii. Tot din acest buget se asigură și sprijin pentru reconstrucția locuințelor deteriorate de explozie.

Locatarii vor beneficia de cazare temporară pentru o perioadă de până la șapte zile, după care vor fi relocați în spații locative puse la dispoziție de Primăria Capitalei sau, în unele cazuri, vor putea închiria alte locuințe, costurile fiind acoperite parțial din fondurile municipale.

Municipalitatea a subliniat că activitățile din teren sunt desfășurate printr-un mecanism integrat, care implică atât resursele proprii ale Primăriei, cât și sprijinul societății civile.

„Echipele Primăriei sunt în continuare în teren, asigură cazarea şi distribuţia de ajutoare şi ţin legătura zilnic cu persoanele afectate. Toate aceste acţiuni sunt coordonate unitar de Primăria Capitalei, cu sprijin logistic şi social integrat. Colaborăm cu parteneri din societatea civilă pentru completarea sprijinului oferit din fonduri publice”, se arată în comunicatul instituției.

Pe lângă autoritățile locale, mai multe organizații nonguvernamentale și-au mobilizat echipele pentru a susține procesul de recuperare a familiilor afectate. Acestea oferă ajutor material, emoțional și educațional, contribuind la gestionarea nevoilor imediate și la refacerea treptată a vieții comunitare.

Pentru centralizarea resurselor financiare, World Vision România gestionează un cont public de donații, deschis la CitiBank: RO24CITI0000000825024433, cu mențiunea Fond de urgență – Rahova.

Potrivit Primăriei, „fondurile colectate sunt destinate reconstrucţiei şi reintegrării familiilor afectate, în complementaritate cu sprijinul municipal.”

Alături de World Vision, mai multe organizații partenere s-au implicat activ în acțiunile de ajutorare. Printre acestea se numără Crucea Roșie, Salvați Copiii, Asociația Carusel și Habitat for Humanity, care contribuie prin donații, consiliere, distribuirea de produse de strictă necesitate și sprijin educațional pentru copii.

Voluntarii acestor organizații lucrează zilnic la colectarea, sortarea și distribuirea donațiilor, oferind sprijin direct familiilor rămase fără locuințe. Totodată, psihologi și asistenți sociali din cadrul ONG-urilor colaborează cu echipele Primăriei pentru a monitoriza starea emoțională a persoanelor afectate și pentru a identifica nevoile specifice fiecărui caz.

Autoritățile încurajează cetățenii care doresc să ofere sprijin să contacteze direct organizațiile implicate sau să utilizeze liniile de urgență ale municipalității: 021.9524 și 021.314.23.15, active pentru orice solicitare legată de cazare, alimente sau consiliere.