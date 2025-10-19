Ministrul Mediului, Diana Buzoianu (USR), a precizat că proiectul său de lege, depus recent în Parlament, nu vizează minoritățile, ci se concentrează asupra protecției fetelor și femeilor, care constituie majoritatea covârșitoare a victimelor căsătoriilor forțate.

„Proiectul privind incriminarea căsătoriilor forţate nu priveşte minorităţile. E o lege care se va asigura că protejează mii de fete şi femei (majoritatea absolută a victimelor acestor abuzuri). Responsabilitatea noastră e să avem o Românie sigură pentru copii”, a scris Buzoianu într-o postare după protestul organizat împotriva proiectului.

Ministrul a subliniat diferența dintre percepția publică și realitatea situației printr-o întrebare retorică, invitând la reflecție:

„Hai să ne uităm împreună la această poză: număraţi femeile din această poză, femei care au ieşit să protesteze că nu mai pot fi ,,logodite” de familiile lor fete de 13-14-15 ani. De ce oare credeţi că la acest protest pentru ,,dreptul fetelor minore de a fi logodite” sunt numai bărbaţi adulţi?”, a întrebat Buzoianu.

Ea a precizat că legea definește clar căsătoria și conviețuirea forțată, stabilind pedepse cu închisoarea între 3 și 7 ani pentru cei care o încalcă.

„Pentru cazuri agravante (ex. fapta a fost comisă cu scopul de a păstra sau de a restabili onoarea sau reputaţia unei persoane, a unei familii sau a unei comunităţi) sancţiunea va fi între 3 şi 10 ani de zile. De asemenea, propunem să devină infracţiune sacţionată cu închisoarea între 6 luni şi 2 ani fapta persoanei care, ştiind că minorul este victima unei căsătorii forţate, realizează servicii precum organizarea de mese festive sau alte tipuri de petreceri pentru sărbătorirea căsătoriilor, oficiază slujbe religioase sau orice alte tipuri de ceremonii, oferă vestimentaţie specifică nunţii sau logodnei pentru minor”, a explicat Buzoianu.

Ea a mai anunțat că proiectul prevede și difuzarea de mesaje de informare la televizor, în intervalul 18:00–22:00, pentru a educa publicul:

«Determinarea unui minor cu vârsta mai mică de 16 ani la stabilirea unei relaţii asemănătoare aceia dintre soţi încalcă drepturile fundamentale ale copiilor şi se pedepseşte cu închisoarea».

Inițiativa legislativă a fost elaborată împreună cu organizații non-guvernamentale precum E-Romnija, Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței, ELiberare, Cado, Transcena, Grado, Centrul FILIA, Reteaua VIF, Pirita Children, Asociația Moașelor din România și parlamentari precum Petre Florin Manole și Corina Ene, fiind susținută de zeci de parlamentari din USR, PSD, PNL și UDMR.

La Târgu Jiu, membri ai comunității rome au protestat împotriva proiectului de lege, considerând că acesta afectează tradițiile culturale. Protestatarii au avertizat că pedepsele prevăzute, de până la trei ani de închisoare, reprezintă o ingerință în obiceiurile lor.

„Ne dă trei ani de pușcărie”, a declarat un protestatar.

Alt participant a precizat importanța respectului pentru comunitate:

„Noi cerem dreptate pentru etnia romă. Vrem dreptate. Respectul etniei rome”, a strigat acesta, conform Digi24.

Actul normativ, semnat și de ministrul Muncii, Petre Florin Manole, prevede sancțiuni pentru orice formă de abuz asupra copiilor, inclusiv pentru căsătoriile timpurii.

La o conferință internațională din 13 octombrie, ministrul Muncii a explicat motivația pentru inițierea proiectului:

„Vreau să vă vorbesc astăzi ca un om care vine el însuși dintr-o comunitate foarte conservatoare. Ştiţi cu toţii despre mine că sunt ministrul Muncii şi este doar o chestiune pasageră. O să treacă probabil în curând, dar sunt etnic rom şi asta nu o să treacă. Există încă multe comunităţi conservatoare în care acest lucru încă se întâmplă şi nu este bun, nu este corect, nu este normal pentru viitorul, pentru sănătate şi pentru viaţa acestor copii. Şi ce putem face atunci când acest gen de lucruri nu se corectează de la sine, fie pentru că este o lipsă de educaţie, fie că este blocaj într-o cutumă veche şi evident neactuală? Nu există altă cale decât legea, pentru că, în cele din urmă, dacă nu există altă barieră în calea abuzurilor, legea trebuie să reprezinte o astfel de barieră. Am semnat, în urmă cu câteva zile, împreună cu foarte mulţi parlamentari din aproape toate partidele politice din România, un astfel de proiect legislativ care să pedepsească acest gen de violenţă, abuz împotriva unor copii. A fost şi este foarte dureros pentru mine ca rom să simt că este necesar să facem asta”.

Unii membri ai comunității rome recunosc existența unor cazuri extreme, dar refuză abandonarea completă a tradițiilor.

„Nici eu nu sunt de acord la căsătoriile între romi la 11-12 ani. Măcar la 16 ani. M-am căsătorit la vârsta de 17 ani. A fost logodna la 16 ani. Ne înțelegem de minune. Avem trei copilași. Nu vrem să vină cineva din Guvern să ne spună ce să facem noi”, a spus un participant la protest.

Un alt protestatar a adăugat:

„Mai sunt unele cazuri care s-au mai făcut la noi au mai fost, într-adevăr, dar și noi condamnăm aceste cazuri. Noi suntem oameni cu suflet. Nu suntem nici barbari”.

Tinerii din comunitate subliniază legătura cu valorile transmise din generație în generație:

„Ar elimina tradiția noastră din moși strămoși cu care am crescut eu, bunicii și părinții noștri. Din punctul meu de vedere nu este o lege normală, pentru că noi așa am fost învățați, așa am fost crescuți”, a explicat un tânăr etnic.

Psihologii și sociologii atenționează asupra consecințelor căsătoriilor timpurii.

„Minorii nu sunt pregătiți din punct de vedere emoțional, comportamental pentru căsătorie. Totodată mai pot interveni și alte aspecte, din punct de vedere psihologic, sau chiar depresie. Totodată ei nu sunt pregătiți să facă față dificultăților prin care trece o relație”, a declarat psihologa Lidia Bârsanu.

Sociologul Adrian Marcu a adăugat:

„O societate normală nu poate să stea cu mâinile în sân. Ar trebui să aibă o discuție concretă cu acești oameni și să îi lămurească. Nu mai poți continua în 2025 cu astfel de metode și astfel de tradiții aproape medievale.”

Protestatarii din Târgu Jiu au transmis că, dacă legea nu va fi retrasă, vor continua manifestațiile și în Capitală. Aceștia avertizează că nu se vor opri doar la nivel local, ci intenționează să aducă discuția în centrul decizional al Guvernului.