Programul întreruperilor de curent planificate de Rețele Electrice Muntenia pentru București, Ilfov și Giurgiu, între 20 și 26 octombrie 2025. Aceste întreruperi sunt efectuate pentru lucrări de mentenanță, reparații sau modernizare a rețelei electrice.

Aceste întreruperi planificate au scopul de a menține funcționarea optimă a rețelei electrice și de a asigura furnizarea constantă a energiei către clienți.

Luni, 20.10.2025

Aleea Vlăsiei, Alte detalii: Bd Dr Taberei zona Răul Doamnei, Strada Locotenent Constantin Zlătescu, Alte detalii: Str. Agricultori între Str. Ilarie Chendi și Str. Matei Voievod, Str. Ilarie Chendi. Str. Doctor Constantin Zlatescu, 09:00 – 17:00.

Marți, 21.10.2025

Bulevardul Iuliu Maniu, Alte detalii: zona Apaca, Lujerului nr fără soț 09:00 – 15:00.

Luni, 20.10.2025

Pantelimon Nr. toate, Alte detalii: str. Gara Pasărea, Plantelor, Bd. Biruinței 09:00 – 17:00;

Tâncăbești Alte detalii: str. București-Ploiești 09:00 – 17:00.

Mogoșoaia Alte detalii: str Ceferiștilor și străzi adiacente, Alte detalii: str București-Târgoviște între str Poligonului și str Ceferiștilor, Basculei, Ciupercuței, Poligonului, Gării, Fierarului și străzi adiacente 09:00 – 17:00.

Marți, 21.10.2025

Mogoșoaia Agenți economici: Criș-Tim Mogoșoaia Alte detalii: Criș-Tim Mogoșoaia 09:00 – 17:00;

Piteasca Alte detalii: str. Revoluției, Teiului, Păcii, Veteranilor, Rozelor 09:00 – 17:00;

Petrăchioaia Agenți economici: SC SCANDIA FOOD FROZEN SRL Alte detalii: str Cameliei, DJ 402,DJ 200 A, Spicului, Narcisei, Iasomiei, Brebeneilor, Surlari Brândușei și străzi adiacente, Alte detalii: str Magnoliei, Intrarea Bostani, Intrarea Brândușei, DG Radu, Petuniei, Panseluței și străzi adiacente 09:00 – 17:00.

Miercuri, 22.10.2025

Buftea Alte detalii: str Lăstunului, Sticlăriei, Milano, ELCO GRUP și străzi adiacente 09:00 – 17:00.

Joi, 23.10.2025

Dascălu Alte detalii: str Cactusului, Trandafirului, Duzilor, Irisului, Ficusului, Margaretelor, Brândușei, Mureș, DJ 200, Liliacului, Castanului și străzi adiacente 09:00 – 17:00.

Vineri, 24.10.2025

Dascălu Alte detalii: str Codrului, Crinului, Școlii, Garoafei, Călărași și străzi adiacente, Alte detalii: str. Plevnei, Libertății, Sibiului, Câmpina, Timișoara, Apusului, 1 Mai, Magnoliei, Ialomița, Teiului, Berzei, Măcinului și străzi adiacente 09:00 – 17:00.

Luni, 20.10.2025

Gogoșari Strada Gârlei, Str. Apusului, Str. Dispensarului, Str. Poieniței, DJ504, Str.

Digului, Strada Gloriei 09:00 – 17:00

Herăști Strada Drumul Viilor, Str. Tineretului, Strada Narciselor;

Frătești Str. Principală, Strada Școlii, 09:00 – 17:00.

Marți, 21.10.2025

Gogoșari Str. Apusului, Str. Dispensarului, Str. Digului, Strada Gloriei, Str. Poieniței, Strada Gârlei, DJ504 09:00 – 17:00;

Frătești Strada Dăii, Strada Școlii, Str. Principală 09:00 – 17:00 Marți, 21.10.2025;

Herăști Str. Linia Mare, Strada Narciselor, Str. Tineretului, Strada Drumul Viilor 09:00 – 17:00;

Câmpurelu Strada Mușuroi, Strada Pădurarului, Strada Avram Iancu, Strada Cimitirul Nou, Strada Școlii, Strada Abatorului 09:00 – 17:00;

Câmpurelu DJ412, Alte detalii: Strada Principală, Alte detalii: Strada Șabărului, Strada Scânteii 09:00 – 17:00.

Miercuri, 22.10.2025

Gogoșari Str. Apusului, Strada Gârlei, Str. Dispensarului, Strada Gloriei, Str. Poieniței, DJ504, Str. Digului 09:00 – 17:00;

Frătești Strada Dăii, Strada Școlii, Str. Principală 09:00 – 17:00.

Joi, 23.10.2025

Frătești Str. Principală, Strada Școlii, Strada Dăii 09:00 – 17:00 Joi, 23.10.2025;

Gogoșari DJ504, Strada Gârlei, Str. Poieniței, Strada Gloriei, Str. Digului, Str. Dispensarului, Str. Apusului 09:00 – 17:00.

Vineri, 24.10.2025

Gogoșari Strada Gloriei, Str. Digului, Str. Dispensarului, Str. Apusului, Strada Gârlei, Str. Poieniței, DJ504 09:00 – 17:00;

Frătești Str. Principală, Strada Școlii, Strada Dăii 09:00 – 17:00.