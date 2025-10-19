Numărul polițelor active de asigurare obligatorie a locuinței (PAD) a continuat să crească și în luna septembrie 2025, ajungând la aproximativ 2,31 milioane, potrivit celor mai recente date publicate de Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID România). Creșterea lunară este de 0,54%, comparativ cu nivelul înregistrat la 30 septembrie 2024, când erau active circa 2,3 milioane de polițe PAD.

Totuși, în raport cu luna august 2025, se constată o scădere ușoară, de 0,39%, ceea ce ar putea indica o stagnare a ritmului de reînnoire sau încheiere a noilor polițe, pe fondul sezonalității și al lipsei unor evenimente naturale majore care să stimuleze interesul populației pentru asigurare.

Conform datelor PAID, 70,9% dintre polițele active la nivel național sunt încheiate în mediul urban, în timp ce 29,1% provin din mediul rural. Deși ponderea satelor și comunelor rămâne semnificativ mai mică, PAID notează o tendință lentă de creștere a interesului pentru asigurare în localitățile rurale, pe măsură ce informarea și digitalizarea serviciilor de asigurare se extind.

În funcție de tipul construcției, 94,3% dintre locuințele asigurate sunt de tip A – „cele cu structura de rezistenţă din beton armat, metal sau lemn, cu pereţii exteriori din piatră, cărămidă arsă sau materiale supuse unui tratament termic sau chimic” – în timp ce 5,7% sunt locuințe de tip B, „cele cu pereţii exterior din cărămidă nearsă sau material nesupus unui tratament termic sau chimic”.

Analiza pe regiuni arată că Transilvania deține cea mai mare pondere din totalul polițelor active – 20,5%, urmată de Muntenia (19,9%) și București (18,5%). La polul opus, cele mai puține asigurări sunt înregistrate în Maramureș (3,2%) și Bucovina (3,6%).

Experții din piață explică aceste diferențe prin factori precum nivelul de dezvoltare economică, gradul de urbanizare și percepția populației asupra riscurilor naturale. De exemplu, în București și în marile centre urbane, conștientizarea riscurilor de cutremur este mai ridicată, ceea ce determină o mai bună acoperire prin asigurări.

Prețul unei polițe de asigurare obligatorie a locuinței diferă în funcție de tipul construcției:

130 de lei/an pentru locuințele de tip A, cu o sumă maximă asigurată de 100.000 de lei;

50 de euro/an pentru locuințele de tip B, care beneficiază de o sumă asigurată de 50.000 de lei.

Deținerea unei astfel de polițe este obligatorie prin lege pentru toate locuințele din România, indiferent dacă proprietarii au încheiat sau nu o asigurare facultativă. Polița PAD reprezintă o condiție esențială pentru accesarea unor eventuale despăgubiri guvernamentale în caz de dezastre naturale.

15 ani de activitate pentru PAID

PAID România a fost înființată în anul 2009, iar din iulie 2010 a început emiterea polițelor obligatorii de asigurare a locuinței. Obiectivul principal al societății este protejarea fondului locativ din România împotriva celor trei riscuri majore de catastrofă naturală: cutremur, inundație și alunecare de teren.

De-a lungul anilor, PAID a gestionat un număr semnificativ de despăgubiri, mai ales în urma inundațiilor și alunecărilor de teren, iar compania colaborează permanent cu autoritățile centrale și locale pentru creșterea gradului de cuprindere în asigurare.