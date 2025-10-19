Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a emis, duminică, un avertisment public privind pericolul tot mai mare al dezinformărilor generate de instrumentele de inteligenţă artificială. Instituţia a subliniat că în mediul online circulă din ce în ce mai multe clipuri video manipulate, realizate cu ajutorul tehnologiilor de tip deepfake, care pot distorsiona realitatea şi influenţa opinia publică.

Într-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook, MAI atrage atenţia că aceste materiale pot părea, la prima vedere, inofensive sau chiar amuzante, însă riscul major apare atunci când ele sunt folosite pentru a induce în eroare.

„Clipurile create cu inteligenţă artificială pot fi amuzante… dar devin periculoase atunci când manipulează adevărul. Trăim într-o lume în care realul şi falsul se pot confunda uşor. Protejaţi-vă de dezinformare: verificaţi sursa înainte de a distribui. Fiţi atenţi la detalii care nu par naturale. Urmăriţi canalele oficiale pentru informaţii sigure”, a transmis MAI.

Reprezentanţii ministerului recomandă cetăţenilor să manifeste o atitudine critică faţă de conţinutul online, să analizeze sursele de informare şi să nu distribuie materiale neverificate. În acelaşi timp, MAI reaminteşte că dezinformarea este o armă periculoasă, folosită frecvent pentru a genera confuzie şi neîncredere în instituţii.

Instituţia subliniază că adevărul nu are nevoie de filtre digitale sau de montaj, ci doar de discernământ şi bun-simţ din partea celor care aleg să creadă „cu mintea şi cu inima”.

„Înainte să credeţi, priviţi cu atenţie. Înainte să distribuiţi, gândiţi-vă dacă răspândiţi adevărul sau o iluzie. Ştim că, în această perioadă, borcanele cu gem ‘fac rating’, dar să ştiţi că şi noi, cei care lucrăm în structurile MAI, avem bunici şi ne amintim cu drag gustul acela simplu şi adevărat al copilăriei. Adevărul nu are nevoie de filtre. Nici de deepfake-uri. Doar de oameni care aleg să creadă cu mintea şi cu inima”, a mai precizat ministerul.

Mesajul vine într-un context în care tehnologiile de inteligenţă artificială devin tot mai performante, iar capacitatea acestora de a genera imagini, voci sau clipuri realiste ridică probleme serioase privind integritatea informaţiilor din spaţiul public.

Prin apelul său, MAI încearcă să încurajeze responsabilitatea digitală şi educaţia mediatică, amintind că verificarea informaţiilor din surse oficiale rămâne cea mai sigură cale de a evita manipularea.