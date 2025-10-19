Victor Negrescu, reales vicepreședinte al Partidului Socialiștilor Europeni: „Voi continua să îi reprezint cu determinare, responsabilitate și implicare”

Europarlamentarul Partidului Social Democrat (PSD), Victor Negrescu, a fost reales în funcția de vicepreședinte al Partidului Socialiștilor Europeni (PES), în urma Congresului formațiunii care a avut loc la Amsterdam, în perioada 16–18 octombrie. Evenimentul s-a desfășurat sub sloganul „Progressive mobilization in Europe and beyond” și a reunit lideri social-democrați din întreaga Europă, având ca scop consolidarea unității și mobilizarea forțelor progresiste în fața provocărilor politice, economice și sociale actuale.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Victor Negrescu a mulțumit colegilor săi pentru sprijinul oferit și a subliniat importanța reprezentării României în structurile europene de decizie.

„Le mulțumesc colegilor din Partidul Social Democrat și PES activists România pentru sprijinul constant. Voi continua să îi reprezint cu determinare, responsabilitate și implicare, pentru ca vocea României să fie auzită puternic în familia social-democrată europeană”, a transmis europarlamentarul.

Negrescu, care deține un rol important în cadrul PES, a amintit în postarea sa și de contribuțiile esențiale ale social-democraților europeni la dezvoltarea Uniunii Europene, evidențiind că acestea sunt dovada unei Europe sociale funcționale.

„Partidul Socialiștilor Europeni este forța care susține coeziunea europeană, solidaritatea socială și dezvoltarea echitabilă. Suntem mișcarea care a creat fondurile de coeziune, salariul minim european și mecanismul de redresare și reziliență, dovezi concrete că Europa socială funcționează.”

Pe parcursul congresului, delegația română a PSD, condusă de președintele Sorin Grindeanu, a promovat un mesaj clar privind necesitatea protejării drepturilor sociale și consolidării solidarității europene.

„Împreună cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, și colegii noștri prezenți la Congres, am subliniat nevoia unui mesaj european puternic pentru protejarea drepturilor sociale și pentru o Uniune mai echitabilă, mai solidară și mai unită”, a adăugat Negrescu.

Partidul Socialiștilor Europeni (PES) este una dintre cele mai importante familii politice de la nivelul Uniunii Europene. Organizația reunește partidele social-democrate, socialiste și laburiste din statele membre ale UE și din țările candidate. PES promovează valori precum solidaritatea socială, echitatea economică, coeziunea între state, drepturile egale și justiția socială.

Formațiunea are reprezentanți în principalele instituții europene — Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliul European — și joacă un rol major în definirea politicilor sociale și economice la nivelul Uniunii. Din PES fac parte partide precum PSD (România), SPD (Germania), PSOE (Spania), Partito Democratico (Italia) și Parti Socialiste (Franța).