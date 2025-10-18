Sorin Grindeanu a transmis că Europa trebuie să se dezvolte prin investiții și nu prin austeritate, subliniind că noul buget european ar trebui să aducă beneficii în primul rând cetățenilor.

”Europa se dezvoltă cu investiții, nu cu austeritate! De aceea, noul buget european trebuie să aducă beneficii în primul rând cetățenilor! Aceasta este poziția susținută de Partidul Social Democrat în cadrul Congresului Partidului Socialiștilor Europeni. Viitorul Uniunii trebuie să se bazeze pe coeziune, solidaritate și oportunități egale pentru toți europenii, nu pe decalaje între Est și Vest. România este un partener responsabil, cu o economie solidă, și are capacitatea să contribuie la o Europă socială și competitivă”, spune acesta.

Grindeanu a susținut că Partidul Socialiștilor Europeni ar trebui să redevină principalul motor al echității, solidarității și investițiilor publice în UE și a precizat că PSD optează pentru politicile de centru-stânga, sprijinind progresul economic, nu progresismul ideologic.

De asemenea, el a afirmat că aceste mesaje au fost transmise și în cadrul întâlnirilor bilaterale de la Congresul PES de la Amsterdam, unde a discutat cu lideri europeni precum António Costa, Stefan Löfven, Iratxe García Pérez, Pedro Sánchez și Lars Klingbeil, accentuând că noul buget european trebuie să țină cont de realitățile cu care se confruntă cetățenii, nu doar de cifrele oficiale.