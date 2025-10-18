Ministrul Florin Barbu a transmis pe pagina sa de Facebook că a participat la deschiderea primei fabrici de ouă lichide din România, realizată de grupul Toneli, și a subliniat că investiția demonstrează eficiența parteneriatului dintre stat și mediul privat.

El a apreciat contribuția echipei Toneli, a partenerilor și a autorităților locale, evidențiind beneficiile pentru economie, locuri de muncă, produse românești de calitate și alinierea sectorului agricol la standardele europene, subliniind totodată importanța integrării lanțului agricol și a utilizării fondurilor europene și a ajutoarelor de stat.

”Am participat la deschiderea primei fabrici de ouă lichide din România, o investiție a grupului Toneli, unul dintre reperele solide ale industriei agroalimentare din România. Această investiție confirmă faptul că parteneriatul dintre stat și mediul privat funcționează și aduce rezultate concrete: dezvoltare economică, locuri de muncă, produse românești de calitate și un sector agricol care se aliniază standardelor europene. Îi felicit pe toți cei implicați în acest proiect – echipa Toneli, partenerii, autoritățile locale – pentru perseverență și încredere în potențialul agriculturii românești. Aceasta este rețeta de succes: integrarea întregului lanț vegetal – zootehnic – procesare, prin folosirea fondurilor europene și ajutoarelor de stat, cu o strategie clară și cu oameni dedicați dezvoltării producției românești”, a declarat ministrul Barbu pe pagina oficială de Facebook.

Grupul Toneli a inaugurat prima fabrică de ouă lichide din România, o realizare apreciată de autorități.

”Se deschide cea mai importantă și singura fabrică de ouă lichide din România. Pe această cale, vreau să felicit grupul Toneli, dar și familia Toneli. Ministerul Agriculturii a investit foarte mult și a semnat foarte multe proiecte de investiții în procesare – peste 2 miliarde de euro. Avem proiecte semnate în Investalim, dar și pe Programul Național Strategic din fonduri europene, investiții în procesare. Ne dorim foarte mult ca aceste unități de procesare să aibă materie primă din România. Aceasta este rețeta de succes: de a integra în agricultura din România partea de vegetal, zootehnie și procesare.

Barbu a subliniat rolul colaborării strânse dintre autorități și mediul privat pentru a sprijini dezvoltarea și succesul fermierilor români în țară.

”Cu toții trebuie să fim realiști că, fără o administrație centrală puternică, fără un sistem bugetar echilibrat și puternic, fără o administrație județeană și locală puternică, fermierii nu se pot dezvolta. De aceea, am creat această punte importantă între administrație centrală, județeană și privat. Acest lucru îl vom face în continuare”, a conchis ministrul.

Ouăle lichide sunt un produs destinat în special profesioniștilor din HORECA, cofetării, patiserii și producătorilor industriali.

Ouăle lichide sunt ouă pasteurizate, obținute prin spargerea, omogenizarea și procesarea termică a ouălor, fiind sigure pentru consum și ușor de utilizat în rețete, înlocuind complet ouăle proaspete. Pasteurizarea distruge microorganismele patogene și prelungește durata de viață a produsului. Ele pot fi comercializate ca ou integral lichid (albuș și gălbenuș) sau separat.

Avantajele ouălor lichide includ: reducerea timpului de pregătire prin eliminarea spargerii ouălor, economisirea spațiului de depozitare, eliminarea riscului de contaminare cu bacterii precum Salmonella, eficiență în procesul de separare albuș-gălbenuș și evitarea problemelor cauzate de coji sparte sau ouă vechi.

Toneli comercializează atât albușuri și gălbenușuri separate, cât și amestecuri. Pentru un kilogram de produs se folosesc 32 de albușuri sau 58 de gălbenușuri de mărimea L (63–73 g), iar pentru un kilogram de ouă lichide melanj se utilizează 20 de ouă de mărimea L.