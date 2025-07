Florin Barbu a anunțat un plan de sprijin financiar destinat exclusiv fermierilor care reușesc să conecteze sectorul vegetal cu cel zootehnic. Ministrul Agriculturii a explicat că toate formele de subvenție vor fi acordate prin mecanismul de sprijin cuplat, ceea ce presupune o schimbare completă a modului de susținere a agriculturii românești. Suma maximă care poate fi primită este de 500 euro pe hectar, dacă se respectă criteriile de integrare. Schema vizează inclusiv investiții directe în ferme, dar și programe pentru achiziționarea de animale de rasă. Conform ministrului, astfel de măsuri nu au mai fost aplicate până acum de la aderarea României la Uniunea Europeană.

Florin Barbu a declarat că sprijinul pentru fermieri va fi acordat doar prin sprijin cuplat, un mecanism care condiționează subvenția de integrarea producției vegetale cu creșterea animalelor. Această măsură va permite acordarea a până la 500 euro pe hectar pentru cei care se aliniază acestei strategii.

„Exact cum spuneam peste 4 miliarde de euro vor fi investiții numai în zootehnie, practic fermierii să-și integreze vegetalul în zootehnie. Aici vorbim de parte de dezvoltare, vorbim despre ferme, de investiții prin care vom da contracte de finanțare atât pe realizarea de ferme, dar și achiziționarea animalor de reproducție prin proiecte pe fonduri europene.

Este fără precedent, nu s-a întâmplat de când am aderat la Uniunea Europeană acest aspect și noi ca și țară am cerut acest lucru și am negociat acest lucrul și vom reuși în exercițiu financiar 2028-2034.

Și mai mult de atât, toate subvențiile care vor fi date fermieilor români vor fi date prin sprijin cuplat. Atunci când integrezi vegetalul în zootehnie, subvenția pe hectar poate să ajungă și până la 500 de euro pe hectar”, a spus astăzi Florin Barbu într-un interviul acordat DCNews.