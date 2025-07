Inundațiile masive din județul Suceava au provocat pagube semnificative, lăsând sute de familii din Broșteni și localitățile învecinate în stare de șoc și disperare. În timp ce autoritățile locale și pompierii au intervenit pentru evacuarea apei și acordarea primului ajutor, oamenii ale căror case au fost afectate se lovesc acum de un nou obstacol: inaccesibilitatea companiilor de asigurări.

Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a lansat un semnal de alarmă după ce a primit numeroase sesizări de la locuitorii sinistrați care spun că nu reușesc să ia legătura cu firmele de asigurări la care au polițe active.

La rândul său, primarul orașului Broșteni, Alexandru Hurjui, spune că deocamdată nu există o situație clară privind numărul de locuințe asigurate, însă aceste date vor fi disponibile după finalizarea evaluărilor din teren.

Polița PAD, asigurarea obligatorie împotriva dezastrelor naturale, oferă protecție doar pentru trei riscuri majore: cutremur, alunecări de teren și inundații produse exclusiv ca urmare a unor fenomene naturale. Potrivit Legii 260/2008, toți proprietarii de locuințe trebuie să încheie această asigurare, excepție făcând doar imobilele încadrate cu bulină roșie.

Cosmin Tudor, Director General Adjunct al Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), explică:

Suma maximă despăgubită ajunge la 100.000 de lei pentru locuințele construite din materiale rezistente (beton, cărămidă) și 50.000 de lei pentru cele din materiale netratate, precum chirpici sau cărămidă nearsă.

„Polița de asigurare obligatorie acoperă cele trei riscuri, respectiv cutremur, alunecare de teren și inundații, toate ca fenomene naturale, în două variante, în funcție de materielele din care este construită locuința, și anume:

Locuințe construite din materiale rezistente (beton, cărămidă etc) – despăgubirea maximă este de 100.000 de lei. Pentru acest tip de asigurare se plătește de către proprietarul imobilului o sumă de 130 de lei pe an.

Locuințe care sunt construite din materiale netratate chimic sau termic (cărămidă nearsă, chirpici etc) – valoarea maximă a despăgubirii este la jumătate, 50.000 lei pe an, iar costul acestei asigurări este de 50 de lei pe an.

Asigurarea PAD despăgubește doar până la 100.000 de lei, în funcție de mărimea daunei”, explică directorul PAID pentru Digi24.