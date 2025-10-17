Din cuprinsul articolului

Atenție consumatori: Carrefour și Profi retrag de pe piață produsul „Fasole cu cârnați 350g Maestro” din cauza suspiciunii de corp străin

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat că lanțurile de supermarketuri Carrefour și Profi au inițiat retragerea de la comercializare și rechemarea de la clienți a produsului „Fasole cu cârnați 350g”, marca Maestro, lot 250919, cu termen de valabilitate 18.11.2025.

retragere fasole cu carnati maestro
SURSA FOTO: ANSVSA

Decizia de retragere a fost luată ca măsură de precauție, după ce furnizorul Caroli Food Group Pitesti SRL a semnalat posibilitatea prezenței unui corp străin în produs. ANSVSA subliniază că siguranța consumatorilor este prioritară și recomandă să nu consumați produsul.

Produsele pot fi returnate în magazinele Carrefour și Profi, urmând să se primească contravaloarea acestora fără prezentarea bonului fiscal. Alternativ, produsul poate fi distrus. Perioada de returnare la Profi este 17 – 30 octombrie 2025.

Magazinele afectate se regăsesc în majoritatea orașelor mari, inclusiv București, Brașov, Cluj, Iași, Timișoara, Craiova, Galați, Constanța și altele. Lista completă a magazinelor Carrefour și Profi unde produsul poate fi returnat este disponibilă la punctele de vânzare sau prin contactarea serviciului clienți:

  • Carrefour România: 0800 6721 21 / clienti@carrefour.com;
  • Profi: contact direct în magazine sau la numerele afișate local;

Reprezentanții lanțurilor de magazine își cer scuze pentru inconveniențele create și reafirmă angajamentul față de siguranța alimentară.

Nume produs Fasole cu carnati
Maestro 350g
Brand Maestro
EAN: 5941259016532
LOT: 250919
DDM: 18.11.2025
Se recomandă persoanelor care dețin produsul mentionat mai sus, să nu il consume, ci să il distrugă sau să il aducă înapoi în magazinele Carrefour. Contravaloarea produsului va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

 

 

Ne cerem scuze pentru inconveniențele create!

Pentru informații suplimentare, puteți contacta Carrefour România S.A.: clienti@carrefour.com

sau la numarul de telefon 0800 6721 21.

Magazinele Carrefour vizate:

Nume magazin ADRESA
H BRASOV 1 CALEA BUCURESTI NR 107 BRASOV, JUD BRASOV
H BANEASA SOS. BUCURESTI-PLOIESTI NR 44A SECTOR 1 BUCURESTI
H UNIRII BD.CORNELIU COPOSU NR. 2 SECTOR 3 BUCURESTI
H FOCSANI DN2/E85 FOCSANI VRANCEA
H BERCENI B-DUL METALURGIEI NR 12-18 BUCURESTI
H GALATI BL. GEORGE COSBUC,NR. 251-253
H VULCAN STR.MIHAIL SEBASTIAN NR.88,SECTOR 5
H PARK LAKE STR.LIVIU REBREANU NR.4 SECTOR 3, BUCURESTI
H OBOR STRADA ZIDURI MOSI NR.23 BUCURESTI
H PRISMA SOSEAUA BUCURESTI-PLOESTI, KM 20
S PLOIESTI 3 STR.1 DECEMBRIE 1918 NR.4 PLOIESTI
S IASI 4 STR.ANASTASIE PANU,NR.46,IASI CENTRU COMERCIAL HALA CENTRALA
S GALATI 4 BD. BRAILEI NR. 220, GALATI
S VASLUI STR. STEFAN CEL MARE, NR. 82 VASLUI
S VALCEA 2 STR. CALEA LUI TRAIAN,NR.127,RAMNICU VALCEA
S CRAIOVA 4 CALEA BUCURESTI,NR.40-42-44 BL.P3,P4,P5
S CHILIA VECHE STR.CHILIA VECHE,NR.2,SECTOR 6
S SLATINA 2 INTERSECTIA STR. VAILOR , NR. 10 SI ELENA DOAMNA NR. 20
S BUC VICTOR BRA STR. VICTOR BRAUNER , SEC. 3, NR.29 BUCURESTI
C BARBU VACAR STR. BARBU VACARESCU NR.154/158 SECT.2
C DOROBANTI CAL. DOROBANTI NR. 31-33
C PROMENADA CALEA FLOREASCA NR 246 B
C BARAJUL DUN ALEEA BARAJUL DUNARII , NR 12A, SECT 3
C MANGAL.PORT STR. PORTULUI, NR44A,JUD.CONSTANTA
C SINAIA B-DUL CAROL, NR.41
H BACAU STR. MILCOV, NR. 2-4(INTERSECTIA STRAZILOR MILCOV SI ALEXANDRU CEL
H LUJERULUI BD.IULIU MANIU, NR.19, SECTOR 6, BUCURESTI, COD: 061076
H ORADEA1-LOTUS (020) STR. NUFARULUI, NR.30 JUD. BIHOR
H TIMISOARA 6  (012) CALEA SAGULUI NR. 100
S DEJ             (010) STRADA UNIRII, NR.2, DEJ, CLUJ
S CLUJ 3 MARASTI (009) MARASTI, CALEA DOROBANTI FN PARKING MARASTI
S BRASOV 3        (003) CALEA BUCURESTI NR.71 BRASOV
S BRASOV 6        (003) STR. ALEXANDRU VLAHUTA, NR. 10
S BRASOV 7        (003) STR. TRAIAN, NR. 4 SCARA A+B, PARTER
C TIMISOARA SPI(042) STR. L. REBREANU NR.145 JUD TIMIS
C BV.BALACESCU (003) NICOLAE BALCESCU, NR 62
H BRASOV 9        (004) BLD.15 NOIEMBRIE, NR. 78, BRASOV
H ALBA IULIA     (031) STR. ALEXANDRU IOAN CUZA NR.2 JUD. ALBA
SPC HUNEDOARA  (056) STR. MIHAI VITEAZU NR. 12

Magazinele Profi vizate:

NUMAR MAGAZIN ORAS ADRESA JUDET NUMAR TELEFON
1003 Bucuresti Bd. Timisoara,Nr.73,Sect.6 Bucuresti 0727229543
3116 Bucuresti Strada Ion Garbea 26, Sector 5, Buc Bucuresti 0742259777
3358 Bucuresti Soseaua Giurgiului 131, Bucuresti Bucuresti 0756122425
3717 Bucuresti B-dul Timisoara, nr 101 P Sector 6 Bucuresti 0746743049
2070 Bucuresti Str.Jean Steriadi Nr 11,Sector 3 Bucuresti Bucuresti 0735005270
3164 Bucuresti Soseaua Pantelimon, nr. 352, Bl. 3 Bucuresti 0749200972
2817 Bucuresti splaiul Independentei 202k, bloc 4, Bucuresti 0725218139
2936 Bucuresti str. Fabricii nr.25, sector 6 Bucuresti 0733048913
3318 Bucuresti Drumul GURA FAGETULUI, Nr.58-70, P Bloc 1, Sector 3 Bucuresti 0741203869
2072 Bucuresti Margeanului Nr 71sector 5, Buc. Bucuresti 0735005468
2134 Galati Str Brandusei,Complex Siret,micro16 Galati 0737007934
3000 Bucuresti Str. Barca, Nr. 14, sector 5 -NDS Bucuresti 0799975008
3775 Domnesti Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 323 Comuna Domnesti Ilfov 0751105428
2769 Constanta Strada Unirii nr. 70 Constanta 0738099461
2779 Bragadiru Prelungirea Ghencea 47-49, Brgadiru ILFOV Ilfov 738994432
3010 Bucuresti Bucuresti, Str. Berindei, Nr. 11 Bucuresti 0736392754
3104 Bucuresti Str. Campineanca, Nr. 1, sector 3 Bucuresti 0758032013
3137 Bucuresti Soseaua Pantelimon 356,bloc 1,sect2 Bucuresti 0748185040
3156 Balotesti str. Unirii FN, jud Ilfov Ilfov 0749077333
3182 Constanta B-dul 1 Mai, nr. 82A, Bl. 104,ap.12 Constanta 0747217480
 

3397

  

Bucuresti

 Bd. Camil Ressu 76, bloc S1B-S1C spatiul comercial nr.3.sector 3  

Bucuresti

  

0740307596
3440 Bucuresti Intrarea Muncii 23, Sector 3 Bucuresti 0756715904
2084 Brasov Str Gloriei Nr 11 Brasov 0726100445
2011 Cluj-

Napoca

 Str. Observatorului Cluj 0723800431
2012 Cluj-

Napoca

 Str. Fantanele Nr.53 Cluj 0723800449
2975 Cluj-

Napoca

 str. Livezii, nr.1, jud. Cluj Cluj 0799940300
2110 Sibiu Cartier Strand Bloc 15,Ap 6 Sibiu 0738099418
2395 Alba Iulia str.Frederic Mistral,nr1 bloc parc1 Alba 0799001441
3267 Cluj-

Napoca

 Str. Portelanului, nr.2, parter Spatiul Alimentati Publica

nr.2

 Cluj 0747170713
3676 Baciu str. Privighetorii , Sat Baciu Cluj 0753143815
3221 Oradea Str. Alexandru Cazaban nr. 51C Bihor 0751169488
2013 Alba Iulia calea motilor, nr FN Alba 0735005213
2162 Cluj-

Napoca

 Str.Detunata Nr 1,Ap 10 Cluj 0725334368
3245 Cluj-

Napoca

 Piata Mihai Viteazul 7-8, ap 1 Cluj 0748181927
2825 Oradea Strada Primariei, nr 29 Judet Bihor Bihor 799106912
2109 Sibiu Calea CISNADIEI, Nr. 19 Sibiu 736805569
2111 Sibiu Str. NICOLAE IORGA, Nr. 52 CEDONIA Sibiu 0736805570
2090 Floresti Str.Eroilor, Nr 70A comuna Floresti Cluj 0733103992
2108 Sibiu Str Semaforului Bl 14 Sibiu 0737007908
3073 Cluj-

Napoca

 str. Dambovitei, nr. 47, ap.1 jud. Cluj Cluj 0756017761
3214 Cluj-

Napoca

 Strada Campului 136, Cluj-Napoca, J Cluj 0751276871
3353 Satu Mare Str. Careiului, nr.5, BL C5 MICRO 16, parter Satu

Mare

 0756725731
3646 Cluj-

Napoca

 Strada Plopilor, nr.70, demisol 2, U.I. 27,Judetul Cluj Cluj 0751099714
3134 Oradea Bvd. Dacia, nr. 53, bl. AN49,ORADEA Bihor 0748184945
 

3178

  

Oradea

 Str. Stefan cel Mare, nr.126/A.ap2 „Magazin”si ap.”USCATORIE” Parter  

Bihor

  

0747151958
3765 Oradea strada Transilvaniei, nr 19, Bihor 0751243292
2866 Timisoara Calea Bogdanestilor nr.2 jud. Timis Timis 799108204
2008 Arad Strada Voinicilor P-Ta Soarelui Arad 0723800600
2017 Timisoara Str.Ion Mihalache 25-27 Timis 0723802099
2329 Arad str. Lucian Blaga, nr.2, jud. Arad Arad 0736622776
2534 Timisoara Str.Maslinului nr 11 Timis 0799908522
2682 Timisoara str. Stefan cel Mare, nr. 45 Timis 0738018428
2979 Timisoara Calea Sever Bocu nr 41, Jud Timis Timis 0744524161
2199 Timisoara Calea Buziasului Nr 28 Timis 0737007999
2840 Arad Calea Timisorii nr.34, Judet Arad Arad 0799607258
3115 Craiova Str. Sf. Dumitru nr.2 bl.Bl. 1 Dolj 0742252438
3791 Craiova str. Elena Teodorini nr. 51 Dolj 0743204535
3161 Craiova Strada Dezrobirii 134, Craiova, Jud. Dolj Dolj 0749168563
2411 Craiova Complex Mercur, Calea Unirii, nr.14 Dolj 0799005432
3144 Craiova Strada Imparatul Traian 59, Craiova, Jud. Dolj Dolj 0748209722
3266 Craiova Calea Bucuresti nr 10 bloc M7-M8 Dolj 0747203395
3031 Iasi str. Vitejilor nr 11 – 13, Bloc SD7 Iasi 0737013099
2738 Sfantu Ilie Strada Morii, nr 194 Suceava 0723665031
2335 Iasi B-dul Carol nr 48 Iasi 0736622754
2915 Iasi str. Pacurari 120-122, jud. Iasi Iasi 0799307573
3136 Iasi strada Basarabi, nr. 5, Bl. A1,Sc.2 Iasi 0748185038
2721 Iasi Bd.Carol nr 5 Iasi 0799413839
3138 Horpaz Comuna Miroslava, Str. Noua 115 Iasi 0748185043
3169 Iasi Str. Neculau nr 1,3, Bloc 588, parter, Iasi Jud Iasi Iasi 0749264174
 

3259

  

Iasi

 Bulevardul Tudor Vladimirescu 22 bloc 330, scara C, parter,Iasi, jud  

Iasi

  

0747121893