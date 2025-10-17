Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat că lanțurile de supermarketuri Carrefour și Profi au inițiat retragerea de la comercializare și rechemarea de la clienți a produsului „Fasole cu cârnați 350g”, marca Maestro, lot 250919, cu termen de valabilitate 18.11.2025.

Decizia de retragere a fost luată ca măsură de precauție, după ce furnizorul Caroli Food Group Pitesti SRL a semnalat posibilitatea prezenței unui corp străin în produs. ANSVSA subliniază că siguranța consumatorilor este prioritară și recomandă să nu consumați produsul.

Produsele pot fi returnate în magazinele Carrefour și Profi, urmând să se primească contravaloarea acestora fără prezentarea bonului fiscal. Alternativ, produsul poate fi distrus. Perioada de returnare la Profi este 17 – 30 octombrie 2025.

Magazinele afectate se regăsesc în majoritatea orașelor mari, inclusiv București, Brașov, Cluj, Iași, Timișoara, Craiova, Galați, Constanța și altele. Lista completă a magazinelor Carrefour și Profi unde produsul poate fi returnat este disponibilă la punctele de vânzare sau prin contactarea serviciului clienți:

Carrefour România: 0800 6721 21 / clienti@carrefour.com;

Profi: contact direct în magazine sau la numerele afișate local;

Reprezentanții lanțurilor de magazine își cer scuze pentru inconveniențele create și reafirmă angajamentul față de siguranța alimentară.

Nume produs Fasole cu carnati Maestro 350g Brand Maestro EAN: 5941259016532 LOT: 250919 DDM: 18.11.2025 Se recomandă persoanelor care dețin produsul mentionat mai sus, să nu il consume, ci să il distrugă sau să il aducă înapoi în magazinele Carrefour. Contravaloarea produsului va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Ne cerem scuze pentru inconveniențele create! Pentru informații suplimentare, puteți contacta Carrefour România S.A.: clienti@carrefour.com sau la numarul de telefon 0800 6721 21.

Nume magazin ADRESA H BRASOV 1 CALEA BUCURESTI NR 107 BRASOV, JUD BRASOV H BANEASA SOS. BUCURESTI-PLOIESTI NR 44A SECTOR 1 BUCURESTI H UNIRII BD.CORNELIU COPOSU NR. 2 SECTOR 3 BUCURESTI H FOCSANI DN2/E85 FOCSANI VRANCEA H BERCENI B-DUL METALURGIEI NR 12-18 BUCURESTI H GALATI BL. GEORGE COSBUC,NR. 251-253 H VULCAN STR.MIHAIL SEBASTIAN NR.88,SECTOR 5 H PARK LAKE STR.LIVIU REBREANU NR.4 SECTOR 3, BUCURESTI H OBOR STRADA ZIDURI MOSI NR.23 BUCURESTI H PRISMA SOSEAUA BUCURESTI-PLOESTI, KM 20 S PLOIESTI 3 STR.1 DECEMBRIE 1918 NR.4 PLOIESTI S IASI 4 STR.ANASTASIE PANU,NR.46,IASI CENTRU COMERCIAL HALA CENTRALA S GALATI 4 BD. BRAILEI NR. 220, GALATI S VASLUI STR. STEFAN CEL MARE, NR. 82 VASLUI S VALCEA 2 STR. CALEA LUI TRAIAN,NR.127,RAMNICU VALCEA S CRAIOVA 4 CALEA BUCURESTI,NR.40-42-44 BL.P3,P4,P5 S CHILIA VECHE STR.CHILIA VECHE,NR.2,SECTOR 6 S SLATINA 2 INTERSECTIA STR. VAILOR , NR. 10 SI ELENA DOAMNA NR. 20 S BUC VICTOR BRA STR. VICTOR BRAUNER , SEC. 3, NR.29 BUCURESTI C BARBU VACAR STR. BARBU VACARESCU NR.154/158 SECT.2 C DOROBANTI CAL. DOROBANTI NR. 31-33 C PROMENADA CALEA FLOREASCA NR 246 B C BARAJUL DUN ALEEA BARAJUL DUNARII , NR 12A, SECT 3 C MANGAL.PORT STR. PORTULUI, NR44A,JUD.CONSTANTA C SINAIA B-DUL CAROL, NR.41 H BACAU STR. MILCOV, NR. 2-4(INTERSECTIA STRAZILOR MILCOV SI ALEXANDRU CEL H LUJERULUI BD.IULIU MANIU, NR.19, SECTOR 6, BUCURESTI, COD: 061076 H ORADEA1-LOTUS (020) STR. NUFARULUI, NR.30 JUD. BIHOR H TIMISOARA 6 (012) CALEA SAGULUI NR. 100 S DEJ (010) STRADA UNIRII, NR.2, DEJ, CLUJ S CLUJ 3 MARASTI (009) MARASTI, CALEA DOROBANTI FN PARKING MARASTI S BRASOV 3 (003) CALEA BUCURESTI NR.71 BRASOV S BRASOV 6 (003) STR. ALEXANDRU VLAHUTA, NR. 10 S BRASOV 7 (003) STR. TRAIAN, NR. 4 SCARA A+B, PARTER C TIMISOARA SPI(042) STR. L. REBREANU NR.145 JUD TIMIS C BV.BALACESCU (003) NICOLAE BALCESCU, NR 62 H BRASOV 9 (004) BLD.15 NOIEMBRIE, NR. 78, BRASOV H ALBA IULIA (031) STR. ALEXANDRU IOAN CUZA NR.2 JUD. ALBA SPC HUNEDOARA (056) STR. MIHAI VITEAZU NR. 12

NUMAR MAGAZIN ORAS ADRESA JUDET NUMAR TELEFON 1003 Bucuresti Bd. Timisoara,Nr.73,Sect.6 Bucuresti 0727229543 3116 Bucuresti Strada Ion Garbea 26, Sector 5, Buc Bucuresti 0742259777 3358 Bucuresti Soseaua Giurgiului 131, Bucuresti Bucuresti 0756122425 3717 Bucuresti B-dul Timisoara, nr 101 P Sector 6 Bucuresti 0746743049 2070 Bucuresti Str.Jean Steriadi Nr 11,Sector 3 Bucuresti Bucuresti 0735005270 3164 Bucuresti Soseaua Pantelimon, nr. 352, Bl. 3 Bucuresti 0749200972 2817 Bucuresti splaiul Independentei 202k, bloc 4, Bucuresti 0725218139 2936 Bucuresti str. Fabricii nr.25, sector 6 Bucuresti 0733048913 3318 Bucuresti Drumul GURA FAGETULUI, Nr.58-70, P Bloc 1, Sector 3 Bucuresti 0741203869 2072 Bucuresti Margeanului Nr 71sector 5, Buc. Bucuresti 0735005468 2134 Galati Str Brandusei,Complex Siret,micro16 Galati 0737007934 3000 Bucuresti Str. Barca, Nr. 14, sector 5 -NDS Bucuresti 0799975008 3775 Domnesti Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 323 Comuna Domnesti Ilfov 0751105428 2769 Constanta Strada Unirii nr. 70 Constanta 0738099461 2779 Bragadiru Prelungirea Ghencea 47-49, Brgadiru ILFOV Ilfov 738994432 3010 Bucuresti Bucuresti, Str. Berindei, Nr. 11 Bucuresti 0736392754 3104 Bucuresti Str. Campineanca, Nr. 1, sector 3 Bucuresti 0758032013 3137 Bucuresti Soseaua Pantelimon 356,bloc 1,sect2 Bucuresti 0748185040 3156 Balotesti str. Unirii FN, jud Ilfov Ilfov 0749077333 3182 Constanta B-dul 1 Mai, nr. 82A, Bl. 104,ap.12 Constanta 0747217480 3397 Bucuresti Bd. Camil Ressu 76, bloc S1B-S1C spatiul comercial nr.3.sector 3 Bucuresti 0740307596 3440 Bucuresti Intrarea Muncii 23, Sector 3 Bucuresti 0756715904 2084 Brasov Str Gloriei Nr 11 Brasov 0726100445 2011 Cluj- Napoca Str. Observatorului Cluj 0723800431 2012 Cluj- Napoca Str. Fantanele Nr.53 Cluj 0723800449 2975 Cluj- Napoca str. Livezii, nr.1, jud. Cluj Cluj 0799940300 2110 Sibiu Cartier Strand Bloc 15,Ap 6 Sibiu 0738099418 2395 Alba Iulia str.Frederic Mistral,nr1 bloc parc1 Alba 0799001441 3267 Cluj- Napoca Str. Portelanului, nr.2, parter Spatiul Alimentati Publica nr.2 Cluj 0747170713 3676 Baciu str. Privighetorii , Sat Baciu Cluj 0753143815 3221 Oradea Str. Alexandru Cazaban nr. 51C Bihor 0751169488 2013 Alba Iulia calea motilor, nr FN Alba 0735005213 2162 Cluj- Napoca Str.Detunata Nr 1,Ap 10 Cluj 0725334368 3245 Cluj- Napoca Piata Mihai Viteazul 7-8, ap 1 Cluj 0748181927 2825 Oradea Strada Primariei, nr 29 Judet Bihor Bihor 799106912 2109 Sibiu Calea CISNADIEI, Nr. 19 Sibiu 736805569