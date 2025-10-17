Atenție consumatori: Carrefour și Profi retrag de pe piață produsul „Fasole cu cârnați 350g Maestro” din cauza suspiciunii de corp străin
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat că lanțurile de supermarketuri Carrefour și Profi au inițiat retragerea de la comercializare și rechemarea de la clienți a produsului „Fasole cu cârnați 350g”, marca Maestro, lot 250919, cu termen de valabilitate 18.11.2025.
Decizia de retragere a fost luată ca măsură de precauție, după ce furnizorul Caroli Food Group Pitesti SRL a semnalat posibilitatea prezenței unui corp străin în produs. ANSVSA subliniază că siguranța consumatorilor este prioritară și recomandă să nu consumați produsul.
Produsele pot fi returnate în magazinele Carrefour și Profi, urmând să se primească contravaloarea acestora fără prezentarea bonului fiscal. Alternativ, produsul poate fi distrus. Perioada de returnare la Profi este 17 – 30 octombrie 2025.
Magazinele afectate se regăsesc în majoritatea orașelor mari, inclusiv București, Brașov, Cluj, Iași, Timișoara, Craiova, Galați, Constanța și altele. Lista completă a magazinelor Carrefour și Profi unde produsul poate fi returnat este disponibilă la punctele de vânzare sau prin contactarea serviciului clienți:
- Carrefour România: 0800 6721 21 / clienti@carrefour.com;
- Profi: contact direct în magazine sau la numerele afișate local;
Reprezentanții lanțurilor de magazine își cer scuze pentru inconveniențele create și reafirmă angajamentul față de siguranța alimentară.
|Nume produs
|Fasole cu carnati
|Maestro 350g
|Brand
|Maestro
|EAN:
|5941259016532
|LOT:
|250919
|DDM:
|18.11.2025
|Se recomandă persoanelor care dețin produsul mentionat mai sus, să nu il consume, ci să il distrugă sau să il aducă înapoi în magazinele Carrefour. Contravaloarea produsului va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.
Ne cerem scuze pentru inconveniențele create!
Pentru informații suplimentare, puteți contacta Carrefour România S.A.: clienti@carrefour.com
sau la numarul de telefon 0800 6721 21.
Magazinele Carrefour vizate:
|Nume magazin
|ADRESA
|H BRASOV 1
|CALEA BUCURESTI NR 107 BRASOV, JUD BRASOV
|H BANEASA
|SOS. BUCURESTI-PLOIESTI NR 44A SECTOR 1 BUCURESTI
|H UNIRII
|BD.CORNELIU COPOSU NR. 2 SECTOR 3 BUCURESTI
|H FOCSANI
|DN2/E85 FOCSANI VRANCEA
|H BERCENI
|B-DUL METALURGIEI NR 12-18 BUCURESTI
|H GALATI
|BL. GEORGE COSBUC,NR. 251-253
|H VULCAN
|STR.MIHAIL SEBASTIAN NR.88,SECTOR 5
|H PARK LAKE
|STR.LIVIU REBREANU NR.4 SECTOR 3, BUCURESTI
|H OBOR
|STRADA ZIDURI MOSI NR.23 BUCURESTI
|H PRISMA
|SOSEAUA BUCURESTI-PLOESTI, KM 20
|S PLOIESTI 3
|STR.1 DECEMBRIE 1918 NR.4 PLOIESTI
|S IASI 4
|STR.ANASTASIE PANU,NR.46,IASI CENTRU COMERCIAL HALA CENTRALA
|S GALATI 4
|BD. BRAILEI NR. 220, GALATI
|S VASLUI
|STR. STEFAN CEL MARE, NR. 82 VASLUI
|S VALCEA 2
|STR. CALEA LUI TRAIAN,NR.127,RAMNICU VALCEA
|S CRAIOVA 4
|CALEA BUCURESTI,NR.40-42-44 BL.P3,P4,P5
|S CHILIA VECHE
|STR.CHILIA VECHE,NR.2,SECTOR 6
|S SLATINA 2
|INTERSECTIA STR. VAILOR , NR. 10 SI ELENA DOAMNA NR. 20
|S BUC VICTOR BRA
|STR. VICTOR BRAUNER , SEC. 3, NR.29 BUCURESTI
|C BARBU VACAR
|STR. BARBU VACARESCU NR.154/158 SECT.2
|C DOROBANTI
|CAL. DOROBANTI NR. 31-33
|C PROMENADA
|CALEA FLOREASCA NR 246 B
|C BARAJUL DUN
|ALEEA BARAJUL DUNARII , NR 12A, SECT 3
|C MANGAL.PORT
|STR. PORTULUI, NR44A,JUD.CONSTANTA
|C SINAIA
|B-DUL CAROL, NR.41
|H BACAU
|STR. MILCOV, NR. 2-4(INTERSECTIA STRAZILOR MILCOV SI ALEXANDRU CEL
|H LUJERULUI
|BD.IULIU MANIU, NR.19, SECTOR 6, BUCURESTI, COD: 061076
|H ORADEA1-LOTUS (020)
|STR. NUFARULUI, NR.30 JUD. BIHOR
|H TIMISOARA 6 (012)
|CALEA SAGULUI NR. 100
|S DEJ (010)
|STRADA UNIRII, NR.2, DEJ, CLUJ
|S CLUJ 3 MARASTI (009)
|MARASTI, CALEA DOROBANTI FN PARKING MARASTI
|S BRASOV 3 (003)
|CALEA BUCURESTI NR.71 BRASOV
|S BRASOV 6 (003)
|STR. ALEXANDRU VLAHUTA, NR. 10
|S BRASOV 7 (003)
|STR. TRAIAN, NR. 4 SCARA A+B, PARTER
|C TIMISOARA SPI(042)
|STR. L. REBREANU NR.145 JUD TIMIS
|C BV.BALACESCU (003)
|NICOLAE BALCESCU, NR 62
|H BRASOV 9 (004)
|BLD.15 NOIEMBRIE, NR. 78, BRASOV
|H ALBA IULIA (031)
|STR. ALEXANDRU IOAN CUZA NR.2 JUD. ALBA
|SPC HUNEDOARA (056)
|STR. MIHAI VITEAZU NR. 12
Magazinele Profi vizate:
|NUMAR MAGAZIN
|ORAS
|ADRESA
|JUDET
|NUMAR TELEFON
|1003
|Bucuresti
|Bd. Timisoara,Nr.73,Sect.6
|Bucuresti
|0727229543
|3116
|Bucuresti
|Strada Ion Garbea 26, Sector 5, Buc
|Bucuresti
|0742259777
|3358
|Bucuresti
|Soseaua Giurgiului 131, Bucuresti
|Bucuresti
|0756122425
|3717
|Bucuresti
|B-dul Timisoara, nr 101 P Sector 6
|Bucuresti
|0746743049
|2070
|Bucuresti
|Str.Jean Steriadi Nr 11,Sector 3 Bucuresti
|Bucuresti
|0735005270
|3164
|Bucuresti
|Soseaua Pantelimon, nr. 352, Bl. 3
|Bucuresti
|0749200972
|2817
|Bucuresti
|splaiul Independentei 202k, bloc 4,
|Bucuresti
|0725218139
|2936
|Bucuresti
|str. Fabricii nr.25, sector 6
|Bucuresti
|0733048913
|3318
|Bucuresti
|Drumul GURA FAGETULUI, Nr.58-70, P Bloc 1, Sector 3
|Bucuresti
|0741203869
|2072
|Bucuresti
|Margeanului Nr 71sector 5, Buc.
|Bucuresti
|0735005468
|2134
|Galati
|Str Brandusei,Complex Siret,micro16
|Galati
|0737007934
|3000
|Bucuresti
|Str. Barca, Nr. 14, sector 5 -NDS
|Bucuresti
|0799975008
|3775
|Domnesti
|Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 323 Comuna Domnesti
|Ilfov
|0751105428
|2769
|Constanta
|Strada Unirii nr. 70
|Constanta
|0738099461
|2779
|Bragadiru
|Prelungirea Ghencea 47-49, Brgadiru ILFOV
|Ilfov
|738994432
|3010
|Bucuresti
|Bucuresti, Str. Berindei, Nr. 11
|Bucuresti
|0736392754
|3104
|Bucuresti
|Str. Campineanca, Nr. 1, sector 3
|Bucuresti
|0758032013
|3137
|Bucuresti
|Soseaua Pantelimon 356,bloc 1,sect2
|Bucuresti
|0748185040
|3156
|Balotesti
|str. Unirii FN, jud Ilfov
|Ilfov
|0749077333
|3182
|Constanta
|B-dul 1 Mai, nr. 82A, Bl. 104,ap.12
|Constanta
|0747217480
|
3397
|
Bucuresti
|Bd. Camil Ressu 76, bloc S1B-S1C spatiul comercial nr.3.sector 3
|
Bucuresti
|
0740307596
|3440
|Bucuresti
|Intrarea Muncii 23, Sector 3
|Bucuresti
|0756715904
|2084
|Brasov
|Str Gloriei Nr 11
|Brasov
|0726100445
|2011
|Cluj-
Napoca
|Str. Observatorului
|Cluj
|0723800431
|2012
|Cluj-
Napoca
|Str. Fantanele Nr.53
|Cluj
|0723800449
|2975
|Cluj-
Napoca
|str. Livezii, nr.1, jud. Cluj
|Cluj
|0799940300
|2110
|Sibiu
|Cartier Strand Bloc 15,Ap 6
|Sibiu
|0738099418
|2395
|Alba Iulia
|str.Frederic Mistral,nr1 bloc parc1
|Alba
|0799001441
|3267
|Cluj-
Napoca
|Str. Portelanului, nr.2, parter Spatiul Alimentati Publica
nr.2
|Cluj
|0747170713
|3676
|Baciu
|str. Privighetorii , Sat Baciu
|Cluj
|0753143815
|3221
|Oradea
|Str. Alexandru Cazaban nr. 51C
|Bihor
|0751169488
|2013
|Alba Iulia
|calea motilor, nr FN
|Alba
|0735005213
|2162
|Cluj-
Napoca
|Str.Detunata Nr 1,Ap 10
|Cluj
|0725334368
|3245
|Cluj-
Napoca
|Piata Mihai Viteazul 7-8, ap 1
|Cluj
|0748181927
|2825
|Oradea
|Strada Primariei, nr 29 Judet Bihor
|Bihor
|799106912
|2109
|Sibiu
|Calea CISNADIEI, Nr. 19
|Sibiu
|736805569
|2111
|Sibiu
|Str. NICOLAE IORGA, Nr. 52 CEDONIA
|Sibiu
|0736805570
|2090
|Floresti
|Str.Eroilor, Nr 70A comuna Floresti
|Cluj
|0733103992
|2108
|Sibiu
|Str Semaforului Bl 14
|Sibiu
|0737007908
|3073
|Cluj-
Napoca
|str. Dambovitei, nr. 47, ap.1 jud. Cluj
|Cluj
|0756017761
|3214
|Cluj-
Napoca
|Strada Campului 136, Cluj-Napoca, J
|Cluj
|0751276871
|3353
|Satu Mare
|Str. Careiului, nr.5, BL C5 MICRO 16, parter
|Satu
Mare
|0756725731
|3646
|Cluj-
Napoca
|Strada Plopilor, nr.70, demisol 2, U.I. 27,Judetul Cluj
|Cluj
|0751099714
|3134
|Oradea
|Bvd. Dacia, nr. 53, bl. AN49,ORADEA
|Bihor
|0748184945
|
3178
|
Oradea
|Str. Stefan cel Mare, nr.126/A.ap2 „Magazin”si ap.”USCATORIE” Parter
|
Bihor
|
0747151958
|3765
|Oradea
|strada Transilvaniei, nr 19,
|Bihor
|0751243292
|2866
|Timisoara
|Calea Bogdanestilor nr.2 jud. Timis
|Timis
|799108204
|2008
|Arad
|Strada Voinicilor P-Ta Soarelui
|Arad
|0723800600
|2017
|Timisoara
|Str.Ion Mihalache 25-27
|Timis
|0723802099
|2329
|Arad
|str. Lucian Blaga, nr.2, jud. Arad
|Arad
|0736622776
|2534
|Timisoara
|Str.Maslinului nr 11
|Timis
|0799908522
|2682
|Timisoara
|str. Stefan cel Mare, nr. 45
|Timis
|0738018428
|2979
|Timisoara
|Calea Sever Bocu nr 41, Jud Timis
|Timis
|0744524161
|2199
|Timisoara
|Calea Buziasului Nr 28
|Timis
|0737007999
|2840
|Arad
|Calea Timisorii nr.34, Judet Arad
|Arad
|0799607258
|3115
|Craiova
|Str. Sf. Dumitru nr.2 bl.Bl. 1
|Dolj
|0742252438
|3791
|Craiova
|str. Elena Teodorini nr. 51
|Dolj
|0743204535
|3161
|Craiova
|Strada Dezrobirii 134, Craiova, Jud. Dolj
|Dolj
|0749168563
|2411
|Craiova
|Complex Mercur, Calea Unirii, nr.14
|Dolj
|0799005432
|3144
|Craiova
|Strada Imparatul Traian 59, Craiova, Jud. Dolj
|Dolj
|0748209722
|3266
|Craiova
|Calea Bucuresti nr 10 bloc M7-M8
|Dolj
|0747203395
|3031
|Iasi
|str. Vitejilor nr 11 – 13, Bloc SD7
|Iasi
|0737013099
|2738
|Sfantu Ilie
|Strada Morii, nr 194
|Suceava
|0723665031
|2335
|Iasi
|B-dul Carol nr 48
|Iasi
|0736622754
|2915
|Iasi
|str. Pacurari 120-122, jud. Iasi
|Iasi
|0799307573
|3136
|Iasi
|strada Basarabi, nr. 5, Bl. A1,Sc.2
|Iasi
|0748185038
|2721
|Iasi
|Bd.Carol nr 5
|Iasi
|0799413839
|3138
|Horpaz
|Comuna Miroslava, Str. Noua 115
|Iasi
|0748185043
|3169
|Iasi
|Str. Neculau nr 1,3, Bloc 588, parter, Iasi Jud Iasi
|Iasi
|0749264174
|
3259
|
Iasi
|Bulevardul Tudor Vladimirescu 22 bloc 330, scara C, parter,Iasi, jud
|
Iasi
|
0747121893