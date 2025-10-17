Premierul Ilie Bolojan a spus că, în următoarele două săptămâni, ar trebui să se încheie discuțiile despre stabilirea salariului minim pentru anul 2026. El a explicat că o eventuală creștere a salariului minim ar avea un impact important, mai ales pentru că multe salarii din sectorul public sunt calculate în funcție de acesta.

Întrebat când se va lua decizia finală, premierul a precizat că în aproximativ două săptămâni problema va fi clarificată. El a reamintit că, pentru anul viitor, s-a decis plafonarea salariilor și pensiilor din sectorul public și a adăugat că orice creștere a salariului minim influențează și aceste zone, deoarece nivelul lor este legat de salariul minim.

„Da, în perioada următoare, probabil că în două săptămâni se va închide această discuţie. Dacă vă aduceţi aminte, unul din lucrurile care au fost decise pentru anul viitor este plafonarea de salarii şi de pensii în sectorul public. În condiţiile în care creşte salariul minim, el impactează, pentru că în anumite zone nivelul de salarii se raportează la salariul minim, în sectorul public”, a declarat, vineri, Bolojan.

Bolojan a spus că o creștere a salariului minim ar fi contradictorie față de măsurile deja stabilite și ar avea efecte importante atât în sectorul public, cât și în cel privat. El a explicat că, în privat, multe contracte sunt legate de salariul minim, iar o majorare ar crea efecte în lanț, afectând firmele care deja se confruntă cu dificultăți economice. Din acest motiv, discuția de principiu a fost să se păstreze salariul minim la valoarea de anul acesta.

Întrebat dacă declarația sa înseamnă un refuz al creșterii salariului minim, Bolojan a răspuns că nu este un refuz, ci o explicație a situației economice și a constrângerilor bugetare. El a adăugat că trebuie găsită o modalitate de aplicare practică a regulilor existente privind ajustarea anuală a salariului minim, ceea ce se va discuta în perioada următoare.

„Pe de altă parte, în sectorul privat, în condiţiile în care ar creşte salariul minim, sunt contracte colective de muncă, din nou, care se bazează pe salariul minim şi el ar avea un efect în cascadă, care ar impacta total asupra firmelor. Or, în condiţiile în care trebuie să recunoaştem că aceste măsuri au avut un impact de contracţie economică, nu poţi, când firmelor le este greu, să vii cu creşteri de salarii în condiţiile în care peste tot s-a stabilit că este o plafonare de salarii. Deci acestea sunt, să spunem, aspectele care au stat la baza unei discuţii de principiu pe care am avut-o pentru a încerca să păstrăm acest salariu minim la valoarea de anul acesta. Nu, sună ca un răspuns corect în care am explicat care sunt datele economice, care sunt constrângerile, ce efecte ar avea şi trebuie să vedem cum această logică economică corectă şi bugetară reuşim să o punem în practică, având în vedere prevederile pe care le avem în prezent, care includ o modalitate de ajustare anuală a salariului minim. Dar asta se va întâmpla în perioada imediat următoare”, a punctat Bolojan.

