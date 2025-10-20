Premierul Ilie Bolojan a afirmat că decizia Curții Constituționale, adoptată cu o majoritate strânsă de 5 la 4, nu anulează reforma pensiilor speciale din sistemul judiciar, ci obligă Guvernul să reia procedura într-un mod conform. El a subliniat că proiectul rămâne o prioritate a Executivului.

„Am luat act de decizia CCR în privinţa legii privind pensiile magistraţilor, stabilită cu o majoritate strânsă, de 5-4. Reforma pensiilor magistraţilor rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliţie. CCR nu a respins pe fond proiectul acestei reforme, obiecţia a fost exclusiv procedurală, deci Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate”, a scris, luni seară, pe Facebook, premierul Ilie Bolojan.

Bolojan a precizat că România are nevoie de această reformă din motive de echitate și sustenabilitate bugetară pentru că „nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 de ani şi nu se ia o pensie cât ultimul salariu”.

„Acestea nu sunt aspecte politice, ci privilegii insuportabile social şi bugetar. Nu Guvernul, nu un om politic sau un partid au nevoie de această reformă, ci România are nevoie de ea”, a transmis premierul.

Bolojan a explicat că decizia Curții Constituționale vizează exclusiv un aspect de procedură, referitor la durata de așteptare pentru avizul consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Premierul a arătat că Executivul, prin Ministerul Muncii, a solicitat acest aviz pe 22 august, iar angajarea răspunderii Guvernului a avut loc la 1 septembrie, după un interval de zece zile. Potrivit acestuia, patru dintre judecătorii Curții au considerat termenul rezonabil, însă standardul procedural stabilit prin decizia CCR va fi de acum respectat integral.

„CCR a setat un standard procedural privind durata în care trebuie aşteptat avizul consultativ al CSM. Standardul fixat de CCR va fi respectat”, a precizat Ilie Bolojan.

Președintele Nicușor Dan a declarat anterior că decizia Curții nu impune o reacție imediată din partea Guvernului, însă premierul a anunțat că reluarea procesului legislativ este necesară pentru a elimina actualele dezechilibre din sistem.

Amintim că, CCR a admis, luni, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casație de Justiție în legătură cu legea privind pensiile magistraților, pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament, și a stabilit că actul normativ este neconstituțional.

CCR a stabilit că lipsa avizului CSM, coroborat cu faptul că Guvern nu a așteptat curgerea întregului termen de 30 de zile necesar obținerii acestuia, încalcă mai multe articole din Constituție.