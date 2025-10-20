Curtea Constituțională a României a declarat neconstituțională legea privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților, prin care Guvernul intenționa să crească vârsta de pensionare și să plafoneze cuantumul pensiei la 70% din ultimul venit net.

Potrivit unor surse, decizia ar fi fost influențată de lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), considerat obligatoriu în astfel de proceduri.

Fostul judecător constituțional Petre Lăzăroiu a criticat modul în care Guvernul a acționat în privința acestei legi, considerând că premierul Ilie Bolojan ar fi acționat pripit și fără respectarea pașilor legali.

„Lucrurile se văd din satelit. Nu poate să procedeze așa. I s-a pus lui pata (n.r premierului Ilie Bolojan). În 2023 a fost o lege care reglementa vârsta de pensionare. De ce nu a mers la acea lege să o modifice?”, a spus Lăzăroiu, reproșând Guvernului că nu a urmat calea firească a unei revizuiri legislative.

Fostul magistrat a explicat că totul depinde de motivarea Curții — dacă legea a fost respinsă pentru lipsa avizului CSM, procedura trebuie reluată, însă dacă decizia este pe fond, Guvernul va fi obligat să elaboreze o nouă lege.

„Dacă legea s-a respins pe lipsa avizului CSM, trebuie să aștepte și să reia procedura. Dacă legea s-a respins pe fond, trebuie să facă altă lege. Așa e procedura, dacă te-ai oprit la condițiile de formă, e inutil să mai analizezi problema de fond. Noi aveam o lege, trebuia corectată. Să zicem că legea e total neconstituțională și se reia procedura, asta va mai dura o lună sau două”, a adăugat fostul judecător CCR, subliniind că procesul legislativ se va prelungi inevitabil.

De cealaltă parte, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a salutat hotărârea Curții Constituționale, interpretând-o drept o confirmare a solidității statului de drept.

„Independența justiției nu este un privilegiu al magistraților, ci o garanție pentru cetățeni”, a afirmat Savonea, subliniind că „Justiția nu se negociază și nu se supune presiunilor politice”.

Șefa ÎCCJ a atras atenția că hotărârea CCR vine într-un moment în care sistemul judiciar a fost supus unei presiuni politice considerabile. În opinia sa, decizia reafirmă principiile fundamentale ale democrației constituționale.

„Decizia CCR arată că statul de drept se apără prin Constituție, nu prin atacuri politice”, a adăugat magistrata, precizând că, în fața „atacurilor și presiunilor din ultimele luni”, verdictul Curții demonstrează că „fundamentul constituțional al statului de drept rămâne solid, dincolo de orice dispută politică”.

CCR a dezbătut sesizarea formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, lege pentru care Guvernul își asumase răspunderea în Parlament.

Analiza a fost amânată de două ori, pe 24 septembrie și 8 octombrie, iar decizia a fost pronunțată luni, 20 octombrie 2025. În forma trimisă la promulgare, legea prevedea creșterea treptată a vârstei de pensionare până la 65 de ani și plafonarea pensiilor la 70% din ultimul venit net.

Comunicatul Curții, publicat luni după-amiază, consemnează admiterea obiecției de neconstituționalitate, echivalentă cu respingerea legii în forma adoptată. Surse juridice indică faptul că problemele invocate sunt în principal de natură procedurală, urmând ca detaliile să fie precizate în motivarea oficială.

După decizia CCR, proiectul se întoarce în Parlament, unde aleșii vor trebui să-l modifice astfel încât să respecte Constituția și observațiile Curții. Până la adoptarea unei noi legi, actualul regim al pensiilor de serviciu rămâne neschimbat.

Potrivit informațiilor neoficiale, decizia ar fi fost luată cu o majoritate strânsă, de 5 la 4, semn al unui echilibru delicat în interiorul Curții Constituționale.