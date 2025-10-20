Ministrul Alexandru Nazare s-a întâlnit la Washington cu reprezentantul președintelui Donald Trump pentru Parteneriate Globale, Paolo Zampolli, și cu Trezorierul Statelor Unite, Brandon Beach.

În cadrul discuțiilor, ministrul a subliniat potențialul României de a deveni un hub economic regional și a prezentat oportunități pentru investiții americane în energie și infrastructură.

El a transmis că România dorește să își consolideze parteneriatul economic cu SUA prin proiecte strategice care aduc beneficii ambelor părți.

„Am transmis, atât emisarului președintelui Trump cât și trezorierului Statelor Unite, mesajul că România vizează consolidarea parteneriatului economic dintre cele două state prin investiții strategice și consistente, care să asigure beneficii clare ambelor părți”, a declarat Alexandru Nazare, potrivit unui comunicat.

În dialogul cu Jarrod Agen, director executiv al Consiliului Național pentru Dominanță Energetică al Casei Albe, ministrul a evidențiat ambiția României de a deveni hub energetic regional, prin proiecte precum Neptun Deep, retehnologizarea reactoarelor de la Cernavodă și dezvoltarea Coridorului Vertical de transport al gazelor.

La Exim Bank US, ministrul a discutat cu președintele John Jovanovic despre consolidarea portofoliului de proiecte comune. Cooperarea dintre România și Exim Bank s-a concentrat în ultimii ani pe energie nucleară, infrastructură și securitate energetică, cu un sprijin financiar estimat la 7 miliarde de dolari. Din această sumă, 98 de milioane de dolari au fost deja aprobate pentru proiectele nucleare civile din România.

În cadrul întâlnirilor cu Antonella Bassani, vicepreședinte al Băncii Mondiale, și Eugene Rhuggenaath, director executiv, ministrul Nazare a prezentat prioritățile economice pentru 2026, axate pe stimularea creșterii, simplificare administrativă și reorganizarea schemelor de ajutor de stat.

Antonella Bassani și-a anunțat intenția de a participa la un workshop privind relansarea economiei României, organizat la București în luna decembrie, alături de experți ai Băncii Mondiale și membri ai echipei coordonate de Mario Draghi.

Discuțiile au inclus și aplicația României pentru găzduirea Black Sea AI Gigafactory, proiect ce ar transforma țara într-un centru regional al dezvoltării inteligenței artificiale.

Makhtar Diop, directorul general al IFC, a confirmat sprijinul pentru dublarea portofoliului de investiții al instituției în România, de la 2,5 miliarde de euro, pentru proiecte legate de tranziția ecologică, infrastructura durabilă și digitalizare.

De asemenea, Junaid Kamal Ahmad, vicepreședinte MIGA, a discutat cu delegația română despre extinderea garanțiilor pentru investiții strategice și sprijinirea companiilor exportatoare românești.

În discuțiile cu Alfred Kammer și Jeroen Clicq de la FMI, ministrul a prezentat progresele României în consolidarea fiscală și planurile de creștere a investițiilor publice, respectând țintele de deficit.

Cu reprezentantul agenției Fitch, Erich Arispe Morales, Alexandru Nazare a discutat despre perspectivele de îmbunătățire a ratingului României, în contextul măsurilor de digitalizare și prioritizare a investițiilor.

Întâlnirea cu președintele BERD, Odile Renaud-Basso, a avut în vedere investițiile în infrastructură, piața de capital și tranziția verde. Ministrul a subliniat importanța parteneriatelor public-private și a restructurării companiilor de stat pentru creșterea competitivității.

Alexandru Nazare a avut intervenții la Camera de Comerț a Statelor Unite, Atlantic Council și Hudson Institute, unde a prezentat România ca pilon strategic al cooperării economice și de securitate transatlantice.

El a declarat că România susține investițiile americane și dorește să devină un pol regional pentru infrastructură, energie și tehnologie. „România se poziționează drept un pilon strategic al cooperării economice și de securitate transatlantice, promovând investițiile americane, disciplina fiscală și transparența”, a afirmat ministrul Finanțelor.

Nazare a evidențiat, de asemenea, rolul României în stabilitatea Europei de Est și în reconstrucția Ucrainei, prin infrastructura logistică a Mării Negre și inițiativa Celor Trei Mări.