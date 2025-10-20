Nicușor Dan a subliniat că, deși o parte din TVA-ul necolectat provine din activitățile casnice ale oamenilor, acest lucru nu justifică interzicerea preparării gemului, zacuscii, vinului din struguri sau altor produse realizate în casă. Principala problemă identificată de președinte este evaziunea fiscală la scară mare, care afectează semnificativ colectarea TVA.

Șeful statului a precizat că nu a discutat direct cu șeful Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) pe această temă, dar a purtat mai multe discuții cu ministrul de Finanțe, responsabil de coordonarea activității de colectare a taxelor.

În ceea ce privește procesul de informatizare al ANAF, președintele a menționat că acesta a permis instituției să identifice automat anumite comportamente suspecte și să trimită verificatori exact la firmele care ar putea avea probleme fiscale.

„A fost o declaraţie total…Binenţeles că o parte din TVA -ul care nu se colectează vine din gospodăriile oamenilor, da asta nu înseamnă că trebuie să interzicem oamenilor să-şi facă gem, sau zacuscă sau inclusiv vin din struguri sau fel de fel de lucruri la ei în casă. Problema mare este la mare evaziune şi acolo trebuie să ne ducem”, a declarat şeful statului la Antena 1.

Deși s-au înregistrat progrese mici, Nicușor Dan a explicat că nu există suficienți controlori, iar problema necolectării TVA rămâne complexă. Totuși, există voința la nivelul Ministerului de Finanțe de a rezolva aceste deficiențe și de a îmbunătăți colectarea taxelor, punând accent pe combaterea evaziunii mari, fără a penaliza activitățile gospodărești tradiționale ale populației.