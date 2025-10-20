Nicușor Dan a subliniat că, deși o parte din TVA-ul necolectat provine din activitățile casnice ale oamenilor, acest lucru nu justifică interzicerea preparării gemului, zacuscii, vinului din struguri sau altor produse realizate în casă. Principala problemă identificată de președinte este evaziunea fiscală la scară mare, care afectează semnificativ colectarea TVA.
Nicușor Dan nu a discutat direct cu șeful ANAF pe această temă
Șeful statului a precizat că nu a discutat direct cu șeful Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) pe această temă, dar a purtat mai multe discuții cu ministrul de Finanțe, responsabil de coordonarea activității de colectare a taxelor.
În ceea ce privește procesul de informatizare al ANAF, președintele a menționat că acesta a permis instituției să identifice automat anumite comportamente suspecte și să trimită verificatori exact la firmele care ar putea avea probleme fiscale.
„A fost o declaraţie total…Binenţeles că o parte din TVA -ul care nu se colectează vine din gospodăriile oamenilor, da asta nu înseamnă că trebuie să interzicem oamenilor să-şi facă gem, sau zacuscă sau inclusiv vin din struguri sau fel de fel de lucruri la ei în casă. Problema mare este la mare evaziune şi acolo trebuie să ne ducem”, a declarat şeful statului la Antena 1.
Problema necolectării TVA rămâne complexă
Deși s-au înregistrat progrese mici, Nicușor Dan a explicat că nu există suficienți controlori, iar problema necolectării TVA rămâne complexă. Totuși, există voința la nivelul Ministerului de Finanțe de a rezolva aceste deficiențe și de a îmbunătăți colectarea taxelor, punând accent pe combaterea evaziunii mari, fără a penaliza activitățile gospodărești tradiționale ale populației.
„Nu sunt mari paşi înainte, dar procesul de informatizare al ANAF, care a ajuns la un anumit stadiu, a permis ANAF-ului să vadă automat nişte comportamente care au trimis verificatori ai Fiscului exact la firmele unde softul zicea că pot să aibă nişte probleme. S-au făcut nişte mici paşi. Nu avem controlori suficienţi. Sunt multe probleme din sfera asta, dar cel puţin, la nivelul Ministerului de Finanţe, există această voinţă de a rezolva problema necolectării”, a mai spus Nicuşor Dan.