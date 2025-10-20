Întrebat dacă Schengen este un spațiu mai bun odată cu includerea României și Bulgariei, Magnus Brunner a declarat că răspunsul este fără echivoc afirmativ. El a arătat că cele două țări contribuie direct la consolidarea securității interne a Uniunii Europene și la protejarea frontierelor externe.

Comisarul european a explicat că, în contextul migrației și al noilor riscuri de securitate, este nevoie de state membre capabile să gestioneze eficient granițele și să aplice standarde comune.

„România și Bulgaria contribuie la crearea unui spațiu mai sigur în zona Schengen și în Uniunea Europeană și avem nevoie de astfel de state pentru a face toată această zonă mai sigură și pentru a proteja frontierele Uniunii Europene”, a spus Magnus Brunner.

El a adăugat că prima evaluare a României în calitate de stat membru Schengen a fost „foarte bună” și că raportul final va confirma performanțele autorităților române. Potrivit acestuia, una dintre priorități rămâne implementarea corectă a sistemului de intrări și ieșiri, un mecanism comun pentru toate statele aflate la granițele externe ale Uniunii.

„Întotdeauna e loc de mai bine. Într-adevăr sistemul de intrări şi ieşiri trebuie implementat foarte bine, dar acest lucru trebuie făcut de toate statele care se află la graniţa Uniunii. Într-adevăr această primă evaluare este foarte bună. Am avut surprize plăcute atunci când am cercetat faptele împreună cu colegii de la Bruxelles şi veţi avea şi dumneavoastră surprize foarte plăcute când veţi citi raportul final”, a mai afirmat Magnus Brunner.

La rândul său, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a explicat că menținerea unui nivel foarte scăzut al migrației ilegale rămâne un obiectiv strategic. El a arătat că România tratează problema ca pe o responsabilitate continuă a Ministerului Afacerilor Interne, direcționând resurse suplimentare către Poliția de Frontieră.

„Schengen este aparent un dosar trecut, dar el are legătură cu o problemă mereu actuală, care e mai puţin resimţită în România, respectiv problema migraţiei ilegale. Este un obiectiv fixat ca o prioritate a Ministerului Afacerilor Interne din România încă de la preluarea mandatului, în urmă cu doi ani, şi va fi menţionat ca o prioritate şi în perioada următoare”, a spus ministrul.

Predoiu a precizat că măsurile adoptate urmăresc reducerea drastică a migrației ilegale și păstrarea fenomenului „aproape de zero”, printr-o mai bună organizare a protecției frontierelor de stat și cooperare cu statele vecine.

Ministrul a menționat că România a trecut cu succes prin prima misiune de evaluare a modului în care operează sistemele Schengen ca stat membru, iar raportul oficial, ce va fi publicat în luna noiembrie, va evidenția „multe surprize pozitive”.