Poliţia de Frontieră: Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) este operaţional în România

Poliția de Frontieră a informat că, începând cu 12 octombrie 2025, Sistemul European de Intrare/Ieşire (EES) a devenit operațional la nivelul Uniunii Europene. În România, implementarea a început treptat la punctele de trecere a frontierei Midia (Constanța), Stânca (Botoșani), Naidaș (Caraș-Severin), Sighet (Maramureș) și Aeroportul Sibiu, urmând ca în următoarele șase luni să fie extins progresiv și la celelalte puncte de frontieră.

Conform Poliției de Frontieră, Sistemul European de Intrare/Ieşire (EES) se aplică doar cetățenilor din statele care nu fac parte din Uniunea Europeană și care, începând de duminică, au șederi de scurtă durată pe teritoriul UE, limitate la 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile. Pentru fiecare persoană non-UE, sistemul înregistrează data și locul de intrare și ieșire, colectează informații alfanumerice și biometrice – inclusiv imagine facială și patru amprente digitale – și calculează automat durata șederii legale.

”Implementarea sistemului urmăreşte înlocuirea ştampilării manuale a documentelor de călătorie, fără a modifica drepturile de circulaţie existente. Pe durata perioadei de tranziţie (aproximativ 6 luni), paşapoartele vor continua să fie ştampilate manual”, a precizat Poliţia de Frontieră.

La prima trecere a frontierei după implementarea sistemului, călătorilor li se preiau datele biometrice, iar la vizitele ulterioare verificarea se face automat, ceea ce contribuie la reducerea timpului de așteptare.

Amprentarea prin intermediul EES se aplică cetățenilor din state non-UE, cu excepția copiilor sub 12 ani, a persoanelor pentru care prelevarea amprentelor nu este posibilă și a celor care dețin permise de ședere sau vize de lungă durată emise de un stat membru al Uniunii Europene.

Noul sistem, parte a proiectului „Frontiere inteligente”, va fi implementat pe o perioadă de șase luni de către statele membre și va înregistra digital intrările și ieșirile tuturor cetățenilor țărilor terțe care se deplasează în Europa pentru sejururi scurte (90 de zile în 180 de zile). Sistemul va colecta numele, numărul pașaportului și amprentele digitale, înlocuind treptat ștampilarea pașapoartelor.

Statele membre vor decide treptat la ce puncte de trecere a frontierei să implementeze sistemul și când, iar la finalul perioadei, la 10 aprilie 2026, toate punctele de trecere vor fi vizate de înregistrarea electronică. Sistemul va ajuta autoritățile să știe exact cine intră și cine iese din Uniunea Europeană.

„Pe parcursul implementării treptate, statele membre vor putea decide la ce puncte de trecere a frontierei vor începe să implementeze sistemul şi când”, a transmis Comisia Europeană.

Controlul automatizat face parte din eforturile UE de a utiliza tehnologii moderne și soluții inovatoare pentru gestionarea frontierelor externe. Sistemul va detecta persoanele care au depășit durata de ședere autorizată, cazurile de fraudă în acte și de identitate, contribuind astfel la prevenirea migrației ilegale și protejarea securității cetățenilor.